他見弟弟「Google搜尋紀錄」傻了　一票超好奇：是不是有人正在舔

▲弟弟的搜尋紀錄「好深奧」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

Google相當方便，輸入關鍵字就能跑出多頁資料。一名網友發文表示，日前因忘記帶手機出門，而向弟弟借用，怎料一見Google搜尋紀錄，竟讓他傻住了，「我覺得非常深奧！」貼文曝光後，也激發不少網友好奇心，想要搜尋出答案。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，日前他因為出門忘記帶手機，所以便向弟弟借手機查東西，只是才一打開Google，就發現「我弟的搜尋紀錄好深奧！」他也不禁調侃，人類的探索欲真的無止境，很多勇於追求真相的東西。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從圖片可見，弟弟搜尋的內容包含「人可以舔到手肘嗎」、「吃三包泡麵脹氣」、「蚊子叮塗芥末」、「長頸鹿會落枕嗎」、「佛洛伊德性心理發展」、「蛇的蛋蛋是不是有四顆」、「qqㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」、「人吃狗糧會拉肚子嗎」、「蝌蚪正面照」、「吃泡菜一直放屁」、「在賣場真的容易想大便嗎」、「有括約肌的鳥」。

▲原PO看到弟弟的搜尋紀錄後，覺得「非常深奧」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，不少網友也笑翻表示，「我笑死，我也有時候會亂查」、「最正常的感覺只有佛洛伊德那個」、「最後一個什麼鬼」、「有時我也會欸，谷歌什麼都可以問，幾乎都有答案」、「這...不是正常男人會搜尋的東西」、「逛賣場真的會讓人很容易想大便啊！尤其是寶雅」、「我也會這樣查，當下想到的問題沒知道答案會睡不著」、「是不是有人正在舔手肘」、「現在在做第一點的舉手」。

還有些網友看完後也感到好奇，「突然想知道蛇有沒有四個蛋蛋」、「害我默默去探索這幾項了」、「看完也很想知道」、「等等我的搜尋紀錄應該也是一樣的了」、「X北啦！害我也想去搜尋」、「我的搜尋紀錄已經一樣了」、「我也是被打開了好奇心，好想知道」。