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高中藝能班特招術科測驗將登場　中重症隔離者不得考試「但可補考」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示，快篩陽性且還在隔離的中重症考生，不得參加藝能班特招，但可補考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗，將在4月中旬以分類、分區方式辦理，教育部指出，共有3590人報考，而根據衛福部3月9日發布防疫措施，考試期間若是快篩陽性且還在隔離的中重症考生，不得參加考試，但可在規定時間內繳交隔離證明文件，再向考區試務中心申請補考。

高中藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗，教育部指出，各類各區報名已經在2月24日截止，報名人數共計有3590人，並在3月13日寄發准考證，在各區術科測驗時間部分，北、中、南三區的聯招，桃園區聯招、馬公高中獨招、花蓮女中獨招及台東女中獨招等，都在4月8日（六）辦理。

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教育部表示，各類別測驗科目，美術班包含「素描」、「水彩」、「水墨」與「書法」等4科；音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「聽寫」、「樂理與基礎和聲」及「視唱」等5科；舞蹈班包含「芭蕾」、「現代舞」、「中國舞」及「即興與創作」等4科；戲劇班則包含「創意思維」、「口語表達」及「專長表演」等3科。

雖然目前疫情趨緩，但教育部表示，這次術科測驗是根據衛福部疾病管制署在3月9日發布的防疫措施而研訂，故考生在考試期間若是「篩檢陽性（中症/重症）尚在隔離治療期間」，不得參加這次考試，但可在規定期限內繳交政府衛生單位核發的隔離通知書等隔離證明文件向考區試務中心申請補考，也提醒考生隨時注意個人身體健康防護工作。

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