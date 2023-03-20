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社會 社會焦點 保障人權

三重男用餐突倒地沒心跳！CPR+電擊救回　今開心出院

▲▼急救畫面 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蔡男急救畫面。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區一名66歲蔡姓男子，日前在三重中華路上某鴨肉飯店用餐，他吃一口鴨肉後，因為急性心肌梗塞倒地不起，頓時失去呼吸心跳，熱心民眾趕緊CPR，救護人員到場後急忙電擊2次，順利將人從鬼門關前救回，新北三重聯合醫院發現蔡男有3血管阻塞，才會突然失去生命跡象，所幸經半個月的治療，蔡男順利出院，家屬們都相當開心，頻頻向救護人員道謝。

家住新莊的66歲蔡男，5日中午本來要去拜訪友人，想說先到三重區某間鴨肉飯餐廳用餐，未料他點了一碗鴨肉飯，才吃一口，便因急性心肌梗塞倒地，頓時失去意識與生命徵象，嚇壞用餐民眾和老闆，第一時間老闆急CALL消防局，鄰近熱心民眾則為他CPR。

新北市消防局獲報後，趕緊派出重陽分隊、三重分隊及高階救護機動到場，立即提供患者正壓給氧、靜脈注射、高品質CPR及AED監測，透過生理紀錄器，確認男子心電圖波型顯示為心室顫動，馬上對他進行去顫電擊2次，順利讓蔡男恢復生命徵象。

▲▼ 三重男吃一口鴨肉突倒地不起，今開心出院畫面曝 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲急救示意圖 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重男吃一口鴨肉突倒地不起，今開心出院畫面曝 。（圖／記者戴上容翻攝）

市立三重醫院長項正川表示，蔡男到後院檢查，發現有3條血管有阻塞情形，院方立即進行心導管手術及低溫療法，利用降低體溫，讓腦部及全身進入深度休息的狀態。體溫每降低1度，腦部的氧氣代謝率就減少6%～8%，降低腦部因缺氧而受損的機率。蔡男於入院第2天甦醒，治療15天後康復出院，回歸正常生活，今日在院方及消防隊祝福下，順利出院，他露出燦笑，向救護人員表示感謝。

▲▼ 三重男吃一口鴨肉突倒地不起，今開心出院畫面曝 。（圖／記者戴上容翻攝）

消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，此次救護完全展現生命之鏈包括以下6個步驟: (1)儘早求救（打119）(2)儘早高品質CPR(3)儘早AED電擊去顫(4)儘早高級心臟救命術（ACLS）(5)心臟停止後之照護(6)康復復原。他呼籲，當身邊突然有人失去呼吸心跳而在等待救護人員到場前，應接受消防局指揮中心指導並立即執行CPR，就會有很高機會提升患者到院前的存活率，爭取患者獲得到院後的治療及康復出院的機會。

▲▼ 三重男吃一口鴨肉突倒地不起，今開心出院畫面曝 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蔡男（右2）開心出院畫面 。（圖／記者戴上容翻攝）

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