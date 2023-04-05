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「很抱歉，我不會再去」他衝南韓工作後悔了！　實領38K真相曝

▲▼南韓8成民眾可望每人領取25萬韓元紓困，圖為首爾明洞商圈。（圖／路透社）

▲南韓明洞商圈。（示意圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣年輕人近年來喜歡出國打工，然而，不少過來人卻紛紛感嘆薪水、待遇不如想像中理想，實際上經常因為在當地生活成本高而經濟吃緊。對此，一名畢業於文藻日文系的台灣人，即因為聽聞南韓薪水高，而決定遠赴他鄉工作，最終卻深感後悔。

前桃園市議員、王浩宇今（5）日在臉書分享一名台灣男生到南韓工作的實際經歷。這名男生對於到南韓工作的感想是：如果可以再選擇一次，很抱歉我不會再到韓國工作。

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他表示，當時因為聽說南韓薪水待遇優渥，所以在就讀文藻日文系期間，選修了韓文學程，目標是畢業之後可以到需要日、韓、英、中的五星級飯店工作。畢業後，也因為自身語言能力好，他一開始很順利地在南韓找到了工作，不過薪水實領卻只有大約38000台幣。

▲▼經濟學者認為日本變得比南韓更加貧窮，很大原因在於日圓持續弱勢、貶值。（圖／CFP）

▲台男衝南韓工作，事後卻後悔了！（示意圖／CFP）

他指出，此外，供餐、稅金、保險、仲介費等費用也需要扣除，甚至當地住宿費也非常昂貴，三至四人一間，且非常狹小，私人物品只能放在床底下，搬離宿舍的費用也要一萬多台幣起跳，

另外，他強調，在南韓外食費用也非常昂貴，連飲料都比台灣貴上兩倍以上，便利商店僅略微便宜。因此，他建議，除非能夠找到比台灣高兩倍的工作，否則不要來南韓找工作，否則很容易因為生活成本高而虧錢，「薪資6萬就會跟台灣賺3萬差不多，如果沒有就不要來了，否則會後悔。」

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