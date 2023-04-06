　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

內陸「百慕達」搜奇！逾千艘船失蹤　湖底竟有神秘巨石陣

考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。（圖／翻攝自推特）

▲考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北美五大湖之一(Great Lakes)的密西根湖，位於美加交界，面積比台灣大上1.5倍，不僅像海洋一般又廣又深，雖然湖水清澈見底，但湖面天氣變化莫測，還發生多起飛機船隻「神秘失蹤」案件，考古學家曾在湖底進行聲納探測，意外發現水下12公尺處，有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛象(mammoth)圖案。

考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。（圖／翻攝自推特）

▲考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。

美國廣播公司新聞(ABC News)報導，密西根湖屬於美加交接地區的五大湖(Great Lakes)之一，由密西根州北部的本頓港(Benton Harbor)、中部的拉丁頓(Ludington)及威斯康辛州的馬尼托沃克(Manitowoc)構成，不過密西根湖宛如海洋又深又廣，曾發生多次沉船、飛機失蹤以及風暴災害。

密西根湖所在的五大湖地區，曾有超過1000艘大型船隻失事，其中有150艘沒有留下蹤跡，在1950年6月，還爆發當時美國史上最大空難，一架搭載58人的西北航空2501班機，在密西根湖上空無預警突然消失。

根據當時的調查人員回憶，他們搜索了約一千平方公里面積，也就是飛機可能墜落的地點，但卻仍找不到飛機搜竟人員事後僅找到破碎的衣物，卻沒有發現任何屬於失事飛機的殘骸碎片。

考古學家在密西根湖的大特拉弗斯灣大約水下12公尺的深處，透過聲納數次的傳遞後發現，湖底下有一排石頭。（圖／翻攝自推特）

▲考古學家在密西根湖的大特拉弗斯灣大約水下12公尺的深處，透過聲納數次的傳遞後發現，湖底下有一排石頭。

撲朔迷離的故事甚至可以和好萊塢的劇情媲美，當地甚至傳說曾出現幽浮，報導引述了「旅遊頻道」(Travelchannel)的說法，「這個地區出現過幽浮，偶爾出現的惡劣天氣只能解釋一部份失事，更多失蹤根本無跡可尋」。

考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛象(mammoth)圖案，2007年密西根大學水下考古學教授馬克豪利（Mark Holley）和他的同事布萊恩艾伯特（Brian Abbot），他們搭船來到密西根湖，並以船上聲納設備進行水下探測作業。

他們在密西根湖的大特拉弗斯灣（Grand Traverse Bay）大約水下12公尺的深處，透過聲納數次的傳遞後發現，湖底下有一排石頭，這個巨石陣是由外圍一圈巨石柱和中間的一根巨石組成，它們以一定的方式排列著。

據了解，巨石有3.5到4英尺高，約5英尺長，照片顯示巨石表面上有許多裂縫，有些是自然形成的，其他則是出自人類之手，不過上面還有長毛象的渾擴圖案，若這個發現是屬實的，這個巨石陣就可追溯到1萬年前，也就是上個冰河時期，這也顯示人類和長毛象同時在美國中西部存在的證明。

考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。（圖／翻攝自推特）

▲考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。

延伸閱讀
搜奇／南極竟有金字塔　科學家：史前文明證據可能和「這個文明有關」
影爆點／「殺人比養小孩容易！」影后全道嬿《格殺福順》挑戰單親媽媽王牌殺手
星談心／愛女受傷檢場真實反應曝光　李翊君為香奈兒動念退歌壇

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／來不及了！　靜宜女大生確定出境
館長抖內是台灣YT之冠！　金額鄉民震驚：台灣經濟好得很
內陸「百慕達」逾千艘船失蹤！　湖底竟有神秘巨石陣
4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！　搶喝拿鐵買2送2、美式下殺
妻暴瘦剩31kg穿比基尼遭酸！　阿沁發聲護愛妻
身分證拿出來！姓名對中「3字任1字」同音也可　喝美式只要23

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國大使館警告信曝！施壓取消「蔡麥會」　美議員已讀不回

南極竟有3座金字塔！　證據顯示可能和「史前文明」有關

麥卡錫總結「蔡麥會」3重點　首重軍售如期抵台

世界最大水底洞穴　竟有「馬雅文化」陰間之路

北韓批美韓頻軍演挑釁：把朝鮮半島推向核戰邊緣

內陸「百慕達」搜奇！逾千艘船失蹤　湖底竟有神秘巨石陣

老公新婚第4天遭炸死　前男友送1.5公斤火藥：讓妳永遠不幸

瘋男持斧翻牆！巴西4童遭砍死　最大僅7歲

史上首次！ChatGPT要被告了　澳洲地方首長控內容不實

心疼爸媽坐地板吃飯　女兒送餐桌見「1畫面」笑到流淚

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

《模仿犯》阿西「下跪學狗爬」逼哭觀眾　忍淚喊「回家了...」這幕超心碎

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

中國大使館警告信曝！施壓取消「蔡麥會」　美議員已讀不回

南極竟有3座金字塔！　證據顯示可能和「史前文明」有關

麥卡錫總結「蔡麥會」3重點　首重軍售如期抵台

世界最大水底洞穴　竟有「馬雅文化」陰間之路

北韓批美韓頻軍演挑釁：把朝鮮半島推向核戰邊緣

內陸「百慕達」搜奇！逾千艘船失蹤　湖底竟有神秘巨石陣

老公新婚第4天遭炸死　前男友送1.5公斤火藥：讓妳永遠不幸

瘋男持斧翻牆！巴西4童遭砍死　最大僅7歲

史上首次！ChatGPT要被告了　澳洲地方首長控內容不實

心疼爸媽坐地板吃飯　女兒送餐桌見「1畫面」笑到流淚

迪格隆揮別開幕戰陰霾！6局11K奪轉戰遊騎兵首勝

驚悚照曝！高雄微笑公園樹木突倒塌！女泡茶聊天來不及逃遭砸

屏東枋寮佳冬6平交道柵欄故障無法升起　苦等1小時用路人崩潰

中國大使館警告信曝！施壓取消「蔡麥會」　美議員已讀不回

蔡英文、麥卡錫歷史性會晤　蘇貞昌：慶幸領導國家的是她

台積電下跌3元至530　台股跌逾70點失守15800

學者楊永明：「蔡麥會」強化台美連結　2重點凸顯克制氛圍

快訊／已經出境！靜宜女大生失蹤　警方證實了「目的地待查」

撐不過這波原物料漲價　花蓮人氣寵物友善早午餐4／23結束營業

限時4天搶訂！飯店「加1元多住1人」　每人只要750元爽吃早餐

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

拍惡搞片　YouTuber惹怒路人被開槍

湖底神秘巨石陣　內陸「百慕達」逾千艘船失蹤

他靠ChatGPT算「樂透號碼」真的中獎

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

露營醒來女兒失蹤　竟是怪男偷抱回家

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

心疼爸媽坐地吃飯　女兒送餐桌卻笑翻

麥卡錫見「台灣好朋友」蔡英文　地點藏深意

美在菲擴大部署 因應中國可能攻台

越南觀光直升機墜毀　機上5人已知2死

女乘客「上身2塊布+超迷你短裙」搭地鐵

老公新婚第4天遭炸死　前任恐怖報復

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

祖厝60年前車票　校名震撼全場

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

女偶像「私約粉絲」被隊友告發　公司開除

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

五月天阿信認了「我搭訕的女孩」　女方身份曝光！

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面