內陸「百慕達」搜奇！逾千艘船失蹤　湖底竟有神秘巨石陣

▲考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北美五大湖之一(Great Lakes)的密西根湖，位於美加交界，面積比台灣大上1.5倍，不僅像海洋一般又廣又深，雖然湖水清澈見底，但湖面天氣變化莫測，還發生多起飛機船隻「神秘失蹤」案件，考古學家曾在湖底進行聲納探測，意外發現水下12公尺處，有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛象(mammoth)圖案。

▲考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。

美國廣播公司新聞(ABC News)報導，密西根湖屬於美加交接地區的五大湖(Great Lakes)之一，由密西根州北部的本頓港(Benton Harbor)、中部的拉丁頓(Ludington)及威斯康辛州的馬尼托沃克(Manitowoc)構成，不過密西根湖宛如海洋又深又廣，曾發生多次沉船、飛機失蹤以及風暴災害。

密西根湖所在的五大湖地區，曾有超過1000艘大型船隻失事，其中有150艘沒有留下蹤跡，在1950年6月，還爆發當時美國史上最大空難，一架搭載58人的西北航空2501班機，在密西根湖上空無預警突然消失。

根據當時的調查人員回憶，他們搜索了約一千平方公里面積，也就是飛機可能墜落的地點，但卻仍找不到飛機搜竟人員事後僅找到破碎的衣物，卻沒有發現任何屬於失事飛機的殘骸碎片。

▲考古學家在密西根湖的大特拉弗斯灣大約水下12公尺的深處，透過聲納數次的傳遞後發現，湖底下有一排石頭。

撲朔迷離的故事甚至可以和好萊塢的劇情媲美，當地甚至傳說曾出現幽浮，報導引述了「旅遊頻道」(Travelchannel)的說法，「這個地區出現過幽浮，偶爾出現的惡劣天氣只能解釋一部份失事，更多失蹤根本無跡可尋」。

考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛象(mammoth)圖案，2007年密西根大學水下考古學教授馬克豪利（Mark Holley）和他的同事布萊恩艾伯特（Brian Abbot），他們搭船來到密西根湖，並以船上聲納設備進行水下探測作業。

他們在密西根湖的大特拉弗斯灣（Grand Traverse Bay）大約水下12公尺的深處，透過聲納數次的傳遞後發現，湖底下有一排石頭，這個巨石陣是由外圍一圈巨石柱和中間的一根巨石組成，它們以一定的方式排列著。

據了解，巨石有3.5到4英尺高，約5英尺長，照片顯示巨石表面上有許多裂縫，有些是自然形成的，其他則是出自人類之手，不過上面還有長毛象的渾擴圖案，若這個發現是屬實的，這個巨石陣就可追溯到1萬年前，也就是上個冰河時期，這也顯示人類和長毛象同時在美國中西部存在的證明。

▲考古學家2007年在湖底進行聲納探測，驚奇地發現水下12公尺處有類似英國巨石陣的東西，其中一塊石頭上刻有1萬年前滅絕的長毛像圖案。

延伸閱讀

▸ 搜奇／南極竟有金字塔 科學家：史前文明證據可能和「這個文明有關」

▸ 影爆點／「殺人比養小孩容易！」影后全道嬿《格殺福順》挑戰單親媽媽王牌殺手

▸ 星談心／愛女受傷檢場真實反應曝光 李翊君為香奈兒動念退歌壇