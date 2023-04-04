台大2男女同學入山拍植物　原路返程卻迷路…搜救隊3小時救出

▲▼台大2男女學生迷路，新北市搜救人員順利將他們救出 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

台灣大學2名大學生因課業需求，相約到三峽區雲森瀑布進行植物拍照及資料收集，沒想到結束後要原路返回時卻迷失方向，當時天色已暗，手機又快沒電，加上糧食不足，趕緊通報110求助，警消獲報出動搜救人員按定位搜尋，順利將2人救出，兩人家屬看到子女平安喜極而泣，頻感激警消協助。

新北市政府消防局第五大隊大隊長鍾世銘表示，台灣大學植物學系23歲黃女及生物科學系24歲劉男，3日相約到三峽區雲森瀑布進行植物拍照及資料收集，沒想到結束後想要原路返回時迷路，晚間6時許天色已暗，2人手機又快沒電，更沒東西吃，趕緊通報110求助。

警消獲報立即派遣搜救人員上山救援，現場根據經緯度座標，進行雙向搜索，3小時後，晚間9時許，終於找到2名學生，幸好身上毫髮無傷，由搜救人員帶至登山口，2人家屬看到他們平安無事，當場喜極而泣，頻感激搜救人員協助。

新北市消防局呼籲，登山時切勿獨自攀爬，最好能攜伴登山，並於登山前做足功課，務必攜帶行動電源和充足糧食與飲用水，如發生墜落、受傷或迷失方向時，切勿驚慌應立即聯絡119或112配合指揮中心引導，不可隨意移動避免錯失搜救時間。