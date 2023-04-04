幕後／黃珊珊用「社會賢達」參與黨務？　柯文哲悄問「加入民眾黨」意願

▲柯文哲、黃珊珊。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委選舉將於2024年1月13日舉行，各政黨積極尋覓人才，盼能拿下好成績。卸下台北市長身份的民眾黨主席柯文哲選總統態度明確，將於4月8日啟程訪美，據了解，柯文哲這幾天私下詢問親民黨籍前台北市副市長黃珊珊，有無加入民眾黨的意願，而黃珊珊態度也明顯鬆動。

回顧2022年九合一大選，柯文哲盼將台北市長職位交棒給黃珊珊，但因黃珊珊仍為親民黨黨員，使民眾黨部分黨員頗有微詞，最終協調以「無黨籍」投入選舉，而黃珊珊選戰小組則有部分親民黨人士，但對外皆與民眾黨小雞們同台，身為黨主席的柯文哲也不斷站台相挺，不過仍不敵國民黨對手蔣萬安。

黃珊珊在2022年選舉落幕後，先選擇到美國陪伴兒子，返台後到各縣市舉辦簽書會，儘管皆未公布下一步規劃，但因外界認為黃珊珊仍有政治影響力，紛紛點名可投入立委選舉，或是與準備挑戰總統大位的柯文哲「柯珊配」。

▲2022縣市長選舉，黃珊珊宣布落選，柯文哲到達競總給予擁抱。（資料圖／記者黃克翔攝）

至今仍有親民黨黨籍的黃珊珊，日前以「社會賢達」身份加入民眾黨選決會，其他成員除了柯文哲辦公室特聘顧問林有志之外，都是民眾黨黨員，並且討論民眾黨黨內的總統、立委提名時程；不僅如此，柯文哲3日還特別發文點名感謝黃珊珊加入民眾黨選決會，當天受訪時被問到是否排黃珊珊入不分區，更語帶伏筆地說「要看他們意願」。

據了解，柯文哲在民眾黨內部會議中，已有多次當面詢問黃珊珊加入民眾黨的意願，過去黃珊珊並未正面回應，但近幾天開始鬆口，說出「反正只要市長（柯文哲）有需要，我都會全力幫忙」言論。

由於柯文哲日前拋出自己搭擋的條件，為「女性、中南部、企業界或財經界」，出身於港湖區台北市議員的黃珊珊，除了性別符合外，其他較難有關聯；反倒是若要進民眾黨不分區立委名單，就必須要加入其政黨，柯文哲若成功延攬黃珊珊，勢必替民眾黨增加不少分數，更能衝高政黨票得票數。