醫院內被尾隨...她驚覺反踹一腳卻跌倒　色保全趁機攙扶兼襲胸

▲桃園市陳姓保全人員2021年12月間，在某醫院迴廊見女同事跌倒，上前攙扶起身時藉機襲胸，女同事不甘受辱報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某醫院擔任保全的陳姓男子於2021年12月間，尾隨女同事在醫院迴廊，女同事發現陳後轉身欲踹踢陳時不慎跌倒，陳男見狀上前攙扶，卻趁機伸手觸摸其胸部一把，女同事不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，陳男一度否認，但受害女子提供醫院監視畫面截圖、醫院申訴審議決議書等佐證，法官依性騷擾防治法判處陳男拘役55日，得易科罰金，本案可上訴。

桃檢調查，29歲的陳姓男子於2021年12月10日下4時許在桃園市某醫院迴廊處，陳在女同事身後，女子見陳男尾隨，轉身欲踹踢陳男時不慎失去平衡跌倒在地上，陳男見狀上前攙扶，趁女子跌倒不及抗拒之際，竟伸手觸摸其胸部1下，對女子性騷擾得逞，女子不甘受辱，氣得報警提告，並向院內提起性騷擾申訴；桃園地檢署檢察官複訊後依違反性騷擾防治法案件，將陳男聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，陳男在檢警審訊與複訊時否認涉案，但受害女同事指證歷歷，並提供醫院診斷證明書、醫院申訴審議決議書等資料，警方則提供事發當時監視器錄影畫面翻拍照片等佐證，陳男才坦承犯行。

法官審酌，被告陳男乘女子不及抗拒之際，對其為之性騷擾犯行，導致女子心生嫌惡、不適及不安全感，陳男欠缺對他人身體自主權之尊重，惟念犯後終能於偵查中坦承犯行，考量迄今未與女子和解，審結依犯性騷擾防治法第25條第一項之性騷擾罪，處拘役55日，得易科罰金，本案還可上訴。