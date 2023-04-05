台中情侶販毒被逮　鮮肉男扛責「跟她無關」！美魔女感動痛哭

▲台中警方查獲一對情侶檔販毒，痴情男一肩扛起，讓美魔女感動痛哭。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市50歲林姓女子和26歲李姓男子年齡差距一倍，仍因為真愛承租在大甲民宅，2人以販毒為業，日前被台中市刑大偵六隊逮捕時，李男一肩扛起，直說與林女無關，林女當場感動落淚，警方訊問後將這對母子戀送辦。

台中市警察局刑大偵六隊日前破獲一起毒品案，往上追溯查出是一對情侶檔合租在大甲一間民宅，作為販毒據點，時間至少有半年，交易都是透過Line連絡，藥腳到府取貨，情侶倆並在租屋處四周裝設監視器，躲避警方查緝。

警方經多日跟蒐，上門逮捕林女和李男，發現2人不僅年齡相差一倍，林女的兒子都比李男還大，林女外表清秀、瘦弱，加上打扮年輕，連警方也說看起來只有30多歲。

警方在屋內查扣海洛因3包毛重3.43公克、安非他命6包毛重24.55公克及手機2支等贓證物，李男一再表明販毒全是他個人行為，林女無關，讓林女數度感動落淚，經警方告知2人販毒事證已蒐證完備，李男這才沉默不語。

警方訊問後，將2人依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，李男仍要扛責，因而當場收押，林女則是坦承且深有悔意，3萬元交保，後來都經檢察官起訴在案。