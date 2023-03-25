藥腳上門買毒演變木馬屠城　意外幫警助攻逮藥頭

▲台南市警六分局拂曉攻堅，利用藥腳上門買毒，意外幫警開啟大門，員警趁隙尾隨其後攻堅逮人，查獲大量毒品和模擬槍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警六分局據報，有毒販承租安定區透天厝作為販毒據點，23日清晨6時許，警方拂曉攻堅惟現場大門深鎖難突破，埋伏員警苦思攻堅戰略時，正巧有藥腳上門買毒，意外幫警開啟大門，員警趁隙尾隨其後攻堅逮人，查獲大量毒品和模擬槍，毒蟲買藥幫警「木馬屠城」，順利破案。

市警六分局長期深耕社區，落實「社區警政再出發」治安基礎工作，因而接獲情資：安定區一處透天豪宅，成為藥頭販毒的據點毒窟。員警經長時間綿密蒐證及分析比對。於23日上午6時許，六分局見時機成熟，會同善化分局、保大霹靂特殊警力準備拂曉攻堅，但毒販承租的透天是屋齡不到5年的嶄新豪宅，配備新穎、大門深鎖，戒備森嚴，成了毒販躲藏的最佳屏障。

埋伏員警在現場苦思如何攻堅才能發揮最佳打擊犯罪效果時，正巧有藥腳意外登門買毒，他打電話請屋內的毒販開門，無心插柳卻變成裡應外合，員警見機可不失，趁毒販開門之際，大批警力尾隨藥腳上門攻堅逮人，現場起獲3毒品30餘包（毛重約80多公克）、咖啡混合包百餘包（毛重約600多公克）、模擬槍1把，空包彈數發，及不法所得新台幣1萬多，落網的毒品通緝犯藥頭1、藥腳3，全依毒品罪嫌送辦。

六分局分局長許敏能呼籲指出，屋主將房屋出租他人居住使用時，應審慎過濾房客身分，嚴防犯罪不法分子承租變成犯罪據點，警方將持續強化打擊犯罪力量，及向上溯源刨除犯罪根源，落實社區經營，及布建友善犯罪聯絡網，充分與民力合作，不允許任何犯罪分子擾亂治安秩序。