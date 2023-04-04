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蛤蜊泡鹽水3小時「沒吐半粒沙」！婆媽教2妙招：絕對吐到爆

▲約會吃蛤蜊（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蛤蜊鮮美的味道受到許多人喜愛，但處理過程相當有學問。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

蛤蜊味道鮮甜，是餐桌上的常客，不過想要處理得好也需一番學問。一名女子先前購買蛤蜊回家，加鹽水卻遲遲無法讓蛤蜊吐沙，讓她感到十分困擾，於是上網求助，貼文曝光後，也立即有許多熱心的婆媽分享自己的秘訣，讓沙吐得一乾二淨。

這名女子先前在臉書社團求教，她購買某款蛤蜊回家料理，沒想到就算泡在鹽水裡，蛤蜊依舊不會吐沙，就算過了3個小時也是一樣，讓她感到十分困擾，不曉得是不是買到不新鮮的蛤蜊。

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貼文引起討論後，立即有婆媽點出關鍵，可能是女子處理的過程中水放太少，以及鹽巴加得不夠多，才會出現這種情況，應該將水的濃度調得跟海水差不多鹹，如果天氣較冷，也可以加點溫水維持舒適的溫度，這樣一來蛤蜊才比較容易呼吸。

▼蛤蜊吐沙有許多秘訣，就連餐飲科教師也有獨特的絕招。（示意圖／免費圖庫Pexels）

蛤蜊示意圖（圖／取自免費圖庫PEXELS）

此外，也有人表示，除了加鹽以外，也會在水中放一點食用油，同樣能夠增強吐沙的效果，2種方式一起使用的話，就能保證「吐沙吐到爆」。

對此，育達高職餐飲管理科教師周振文也曾說過，除了沙拉油、鹽水以外，在水中擺放鐵製品，同樣能幫助蛤蜊吐沙，讓料理變得更加乾淨。

之所以會如此，周振文解釋，因為鐵製品的特殊氣味，會讓蛤蜊覺得不好聞，進而加快呼吸的速度，讓沙子快速排乾淨。

 

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