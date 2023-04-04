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就任百日喊「為台灣打拚毫無懸念」！　侯友宜：台灣共好是我的責任

▲▼ 侯友宜視察熊猴森樂園 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜視察熊猴森樂園。（圖／翻攝侯友宜臉書，下同）

記者崔至雲／新北報導

兒童節連假，新北市長侯友宜都沒有公開行程，繼昨日在臉書上分享市場視察心得後，今（4）日下午在臉書以兒童節他到三重熊猴森樂園視察為開頭，隨後則提到就任一百天後的政見心得，文末則表示，「我們的國家內外部都面臨嚴峻挑戰，台灣這塊土地是我們共同的家，讓台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念！」，似乎再為2024大選邁進一步。

侯友宜指出，下午行經64高架橋的車程中，一眼就望見三重熊猴森樂園滿佈著人潮，今天剛好是兒童節，想必更多的爸爸媽媽帶著孩子來到這邊，和孩子們一起創造充滿歡笑快樂的兒童節記憶。他進去時問問爸爸媽媽們是不是有哪些好還可以更好的地方，也能聽取更多人對城市中各處共融公園實際體驗的心聲與建議。

侯友宜表示，在熊猴森裏，很多家庭都是攜家帶眷而來，阿公阿嬷坐在野餐墊上，心滿意足地看著孫子盡情跑跳，沈浸在三代同堂的天倫之樂中，這樣的幸福光景，凝聚了一個又一個家庭，讓愛與被愛無所不在，也成了一股讓國家更安定的力量。

不少民眾上前向侯友宜表示非常喜歡熊猴森，侯友宜說，這些正向的回饋，就是他們努力讓城市蛻變的最大動力，還記得多年前，他和市府團隊到北歐考察時，看到當地處處可見全齡化特色共融公園，帶給每一個北歐孩子充滿快樂的童年，當下一種使命感就油然而生，台灣的孩子也絕對值得擁有這樣的幸福感。「我一定要把這樣的幸福環境帶進新北市！」。

侯友宜細數，經過幾年努力，在他任內目前已經完成124座公園全齡化特色共融公園，累計改善超過179座，公園不再只是公園，還是創造孩子歡笑聲，以及家庭幸福記憶的美好園地，這也是他們想送給孩子們永續而珍貴的兒童節禮物。

▲▼ 侯友宜視察熊猴森樂園 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

話鋒一轉，侯友宜提到他上任後一百天的政見，他說，不只要帶給孩子們快樂，也要送給所有的新北市民更美好的生活環境。今天也是連任後的第一百天，市府團隊繼往開來，全力衝刺打拚新北市2030願景，他們的重要建設正在逐一實現中。像是安坑輕軌二月正式通車，安坑居民往返雙北都會區更加便捷，同時還吸引了許多外地旅客造訪沿線景點，帶動地方觀光產業發展。環狀線北環三蘆段也在3月動工，未來三重、蘆洲的居民，不論是前往板橋或是台北市內湖，都將節省20分鐘以上的車程時間，大幅提升雙北市民交通往來的便利性。此外，捷運汐東線已經獲行政院核定，待交通部經費審議通過後，即可發包施工。2030新北捷運路網願景已經六線齊發，包括了三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、汐東線、淡海輕軌二期，都將全力以赴加速推動。

侯友宜再提，被淡水居民視為救命道路的「淡北道路」，也在積極爭取後通過核定，市府將持續推動工程招標發包，並做好整備施工期間的交通維持作業，可望解決當地的交通壅塞問題。企盼透過捷運路網及大型道路建設，帶動地方經濟發展，促使新北市生活機能大幅躍進。

▲▼ 侯友宜視察熊猴森樂園 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

侯友宜說，為了讓擁有近一千萬人口的北台灣共榮共好，他們倡議，與基隆、台北、桃園攜手成立了「基北北桃合作交流平台」，在社會福利、交通、文化的城市治理及區域合作達成共識，社福上，「優社福」將建立起四座城市的公共托育共享機制；在交通的「好好行」方面，也整合城市區域間的公共運輸量能；在文化方面，「藝起來」則是串連四個城市合作，共享藝文資源。「在我們心裡，共好，不是口號，共好，正在實現！」。

文末，侯友宜喊出，「此時此刻，我們的國家內外部都面臨嚴峻挑戰，台灣這塊土地是我們共同的家，讓台灣共好就是我所肩負的責任，為台灣打拚毫無懸念！」。


 

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