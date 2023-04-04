兒童節黃偉哲化身孩子王 玩碰碰車與親子「童」樂

▲台南市長黃偉哲特地到頑皮世界出席「春遊頑皮和動物一起童樂會」活動，親自與親子同樂，共度兒童節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



訪日甫回台的台南市長黃偉哲公務行程不停歇，4日特地到頑皮世界出席「春遊頑皮和動物一起童樂會」活動，親自與親子同樂，化身孩子王和遊客一起搭乘今年農曆年落成啟用的遊樂設施，並製作動物造型雞蛋糕分送給現場民眾，與大家共度歡樂難忘且別具意義的兒童佳節。





黃偉哲表示，這幾天雖然在日本參訪，但今天是兒童節，一定要趕回台灣陪小朋友過節。兒童節是屬於全民的節日，看到許多親子互動的歡聲笑語，讓人感到十分溫馨，相信不管是找回憶的大朋友還是找樂趣的小朋友，都能擁有愉快的體驗，他也祝福全天下的小朋友兒童節快樂。





黃偉哲指出，兒童與青年是國家未來的主人翁，市府作為兒童及青年最堅實的後盾，將持續推動各項兒童及青年福利政策，讓孩子們都能安心就學、快樂成長。台南市自今年開始，除了提高產婦生育獎勵金至2萬元，還持續推動友善托育政策，積極設置公設民營托嬰中心、社區公共托育家園，提供平價、優質、可近性的多元托育服務，要打造台南成為樂婚、願生、能養的宜居城市。





台南市在清明連假期間推出眾多精彩活動，有小朋友最喜歡的遊戲、繪本、表演與自然科學體驗，也有適合大朋友的漁光島藝術節等藝文展演與市集活動。黃偉哲也提醒大家5天是假期最後一天，歡迎民眾把握時間到台南度過愉快的休閒時光。