腸胃炎大流行！2歲童疑吃未煮熟蝦染沙門氏菌　上吐下瀉拉血便

▲▼女童疑似吃到未煮熟的蝦子而感染沙門氏菌，除了發燒外，又吐又拉還出現血便，住院治療後病情才好轉。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名2歲女童，疑似吃到未煮熟的蝦子而感染沙門氏菌，除了發燒外，又吐又拉讓父母好心疼，還嚴重出現血便，緊急送醫住院治療後病情才好轉。門諾醫院小兒科醫師楊子毅提醒，近期全台孩童腸胃炎大流行，約4成感染諾羅病毒，其餘6成多為輪狀病毒或沙門氏菌等病症，家長不得不謹慎，切記掌握正確勤洗手的好習慣。



清明、兒童連續假期即將到來，隨著COVID-19疫情解封，近來小兒科門診的就診人數也明顯增加，除了腸胃炎外，各式病毒感染均有攀升趨勢，門諾醫院小兒科醫師楊子毅提醒這是「免疫負債」，建議家長及孩童若到人潮聚集處，還是應戴上口罩、勤洗手、保持距離，才能降低呼吸道、腸胃道病毒的感染機會。



楊子毅說，近期全台孩童腸胃炎大流行，門診及病房收治個案變多，大部分症狀均有上吐下瀉加上發燒的症狀，嚴重者甚至出現脫水現象，呼吸道感染也有攀升趨勢，包括因氣候忽冷忽熱導致氣喘發作以及開學解禁後的感冒，確實都有變多。





他說，日前有名年約2歲女童，因上吐下瀉，加上發高燒，讓父母相當擔憂，嚴重到拉血便而就醫，經詢問發現疑似是吃到未煮熟的蝦子惹禍，糞便中也檢驗出沙門氏菌，經住院給予點滴及抗生素治療後康復。醫師呼籲，連續假期外出旅遊，除了要叮嚀孩子勤洗手，更要注意飲食衛生，尤其應避免讓年齡過小的孩童食用生冷或未高溫烹調煮熟的食物。

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▲▼孩童若到人潮聚集處，應戴上口罩、勤洗手、保持距離，才能降低感染機會。



另外，近期攀升的流感、腺病毒、腸病毒也不可輕忽。流感感染會有高燒、頭痛、全身痠痛等症狀，而初期症狀常與感冒相似的腺病毒，則會出現劇烈喉嚨痛及高燒多日，並伴隨腹部不適，臨床上難以判斷，醫師多半會使用快篩試劑確認後對症下藥。

腸病毒輕症常見症狀包括發燒和喉嚨和手腳的水泡，而腸病毒重症則可能會有持續發高燒超過三日、嗜睡、意識不清、活力不佳、持續嘔吐和手腳抽搐等，若發現孩子活動力異常及飲食意願下降，務必送醫接受治療；楊子毅說，透過飛沫及糞便接觸傳播的腸病毒，從去年底起國內已出現幾起重症個案。由於腸病毒傳播力相當強，更容易在校園中因群聚而相互感染，因此格外提醒家長及孩子，平常一定要多注意手部衛生的清潔。



醫師提醒，預防感染最有效的方法就是正確勤洗手，不論是大人、小孩都必須落實。若發現孩子出現不舒服症狀，發燒或有精神不濟、胃口不好等現象，就請盡速就醫交由醫師診斷。