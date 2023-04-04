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蘇花北上車潮午後湧現！明日達最高峰　公路總局曝易塞路段

▲▼蘇花公路北上車潮已漸湧現，警方派員實施分流管制，維持交通順????。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼蘇花公路北上車潮已漸湧現，警方派員實施分流管制，維持交通順暢。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明連續假期第三天，蘇花路廊車流趨勢已呈現南北反轉態勢，宜蘭往花蓮南向全日交通量共11,433輛／日，花蓮往宜蘭北向則有14,763輛／日，整體交通量較去年清明同期增加約13%。

今日為清明連續假期第四天，目前蘇花路廊全線順暢。截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為2,530輛、花蓮往宜蘭北向為4,134輛，崇德路段於上午10時北向最高量為888輛／小時；另在旅行時間方面，蘇澳至崇德南下經台9線旅行時間約74分，崇德至蘇澳北上經蘇花改路段旅行時間約78分。

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▲▼蘇花公路北上車潮已漸湧現，警方派員實施分流管制，維持交通順????。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，中午過後崇德地區將湧現大量北返車潮，預估今日北上車流量將近1.6萬輛／日，蘇花路廊沿線北上易壅塞路段包含蘇花改東澳端至新澳隧道、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等，請用路人及早做好行程規劃，行經上述路段時請遵守行車秩序循序漸進。

公路總局第四區養護工程處依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，明日（4月5日）連假最後一日為北返最繁忙的時段，預估北上車流量將達19,700輛／日，車多壅塞時段為10時至22時，請用路人儘早規劃行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

最後提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，進入蘇花改隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息。此外，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛，平安回家路，你我共守護，公路總局第四區養護工程處祝您佳節愉快，行車平安。
 

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