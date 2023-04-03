蘇花北向車潮開始了！這2天達尖峰　機動實施「雙線單線輪放」

▲▼蘇花公路北上已出現車潮，員警在現場實施雙方單線輪流放行方式，引導車輛北上，紓解北上車潮。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明連續假期的第三天，花蓮縣警察局新城分局線上警力回報車流，台9線崇德管制站於下午3時許北上車流開始湧現，員警立即趕往現場實施雙線單線輪流放行方式，引導車輛北上，以紓解北上車潮，警方呼籲民眾請儘量提早規劃行程，避開尖峰時段，以免塞在車陣中。

新城警分局表示，依據往年連續假期交通趨勢研判，通常北上車流會在假期的最後兩天出現，公路總局第四區養護工程處也預估第四天（4日）全日交通量約15,900輛次／日，北上車多壅塞時段為10時至20時、第五天（5日）全日交通量約19,700輛次／日，北上車多壅塞時段為10時至22時，也呼籲民眾注意以上可能易壅塞時段，若遇上車龍，請用路人耐心等候，配合警方指揮切勿有不理性的行為。

新城警分局長吳思翰提醒用路人，多收聽警廣路況報導或下載公路總局「幸福公路」App，了解即時路況，避開尖峰時段；另外，如在車龍中發生無人傷亡且車輛尚能行駛的交通事故，請民眾依5個原則「拍攝及移車全程注意安全」、「放置警告標誌」、「拍攝全景」、「拍攝碰撞點、車損部位及掉落物等跡證」、「儘速將車輛移置不妨礙交通之安全地點」，以降低二次事故風險及能快速紓解車流壅塞。