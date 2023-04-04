　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友練習種草莓！她被狂吸驚「流血了」…轉頭見1幕：怎麼這麼蠢

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少感情甜蜜的情侶在親密時，會在對方身上「種草莓」。但一名女網友表示，男友不會種草莓，日前想要在她身上留下印記，卻怎麼吸都沒有痕跡，最後努力了3次之後，終於在她手上成功種下草莓，不過她仔細一看發現「竟然流血了」，轉頭看了一眼男友，忍不住笑說「怎麼可以如此蠢？」

原PO在Dcard發文表示，某天和男友在床上聊天時，就在對方的手上種了一顆草莓，結果男方也想用相同方法反擊，卻沒有想像中順利，吸了1、2次都沒有吸出痕跡。之後男友上網搜尋「如何種草莓」，終於找到秘訣，隨後吸了第3次，真的在她手上留下印記，不過她仔細一看發現，「不得了還流血了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但過了幾秒之後，原PO發現不對勁，驚覺流血的不是自己，接著轉頭看了一下男友的嘴唇，才發現對方竟然為了吸出草莓，把自己的嘴巴弄到破皮流血，2人當下笑到不行，她也笑說「怎麼可以如此蠢？種草莓沒那麼難吧」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「好好笑，你們太可愛了」、「我男朋友也不會」、「我也不會」、「如果妳男友是吸血鬼會餓死嗎」、「我也不會吸」，還有人透露，「我男友是連額頭都可以種⋯」。不過也有人提醒，其實種草莓很危險，「種草莓其實算是瘀青喔！不只壓力，吸力也會造成淤青，所以大家在種的時候還是要注意安全」。

▲種草莓記得避開危險的三角區域。（圖／翻攝自Facebook／急診柯南．翁梓華醫師）

▲翁梓華提醒，種草莓記得避開危險的三角區域。（圖／翻攝自Facebook／急診柯南．翁梓華醫師）

事實上，墨西哥曾有一名17歲少年因為被女友種草莓，結果導致血管凝血，血塊流到腦部導致他中風身亡；紐西蘭也有女子因為右頸被種草莓，不幸中風癱瘓。急診科醫師翁梓華先前也有提醒，頸部左右各有一條頸動脈，包括總頸動脈、椎動脈，總頸動脈向上再分流成內頸動脈、外頸動脈2條，形成「頸前三角區」，種草莓時要儘量避開這裡，否則施力不當會造成血管受傷，甚至可能導致血管剝離等急性心血管風險。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
墾丁雞排攻頂一片120元！　他驚喊「台灣人真有錢」
國道奇景！貨櫃直立卡橋樑　「消失的拖車頭」找到了
高雄「巨型佛頭」火鍋店突結束營業！　訂位通通取消
「普發6000」釀殺機！哥哥1天花光　慘遭弟弟勒死
新竹三寶爸結紮「老婆1年後又懷孕」　檢驗結果震驚
田中千繪交往15年「不嫁范逸臣」原因曝光！　親揭感情現況
獨／盤子停車場「1小時140」！　市府出手了
門口在哪？兒童新樂園「排隊人龍曝光」　爸媽崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國5北向紫爆！宜蘭－坪林「車速不到20km」　午後13地雷路段曝

獨／超市驚見「進口蛋」　大提琴家張正傑：跟LV一樣買不起

墾丁雞排攻頂一片120元！他驚喊「台灣人真有錢」　鄉民酸：太便宜了

新竹三寶爸結紮「老婆1年後又懷孕」　檢驗結果震驚了！全場膜拜

門口在哪？兒童新樂園9點開　8:51「恐怖隊伍曝光」爸媽崩潰了

男友練習種草莓！她被狂吸驚「流血了」…轉頭見1幕：怎麼這麼蠢

4日凌晨國5北上塞爆　一見「回家潮」他吃驚：不是還有2天？

臺灣交響樂團徵「豎琴團員」也要會鋼琴　網熱議：買菜送蔥貪小便宜

白沙屯媽祖「4粉絲團被綁架」　逾54hrs未回復急通知50萬信徒

麥當勞APP限時刮！一票中「大麥克1+1」爽炸回報：終於有了

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

國5北向紫爆！宜蘭－坪林「車速不到20km」　午後13地雷路段曝

獨／超市驚見「進口蛋」　大提琴家張正傑：跟LV一樣買不起

墾丁雞排攻頂一片120元！他驚喊「台灣人真有錢」　鄉民酸：太便宜了

新竹三寶爸結紮「老婆1年後又懷孕」　檢驗結果震驚了！全場膜拜

門口在哪？兒童新樂園9點開　8:51「恐怖隊伍曝光」爸媽崩潰了

男友練習種草莓！她被狂吸驚「流血了」…轉頭見1幕：怎麼這麼蠢

4日凌晨國5北上塞爆　一見「回家潮」他吃驚：不是還有2天？

臺灣交響樂團徵「豎琴團員」也要會鋼琴　網熱議：買菜送蔥貪小便宜

白沙屯媽祖「4粉絲團被綁架」　逾54hrs未回復急通知50萬信徒

麥當勞APP限時刮！一票中「大麥克1+1」爽炸回報：終於有了

大谷翔平特大號2分砲炸裂頭戴草帽　天使擊敗水手

衛報：台灣僅剩13友邦　4駐台大使曝「維持邦交關鍵」

民進黨：侯友宜市政沒做好　就準備落跑選總統

大陸百大房企3月成績單！銷售額年增近3成　月增逾4成

黑眼圈越來越深！蔣萬安凌晨3點爬起床顧三寶　「他半夜精神特別好⋯」

你敢吃嗎？日本竟有「熊肉販賣機」…250g售價500元　銷量曝光

ATM領6000元4／10起跑！　數發部：認明2.6萬機台貼紙

路旁抽菸遇警哀求「放我一馬」　通緝犯打悲情牌無效下場曝

國5北向紫爆！宜蘭－坪林「車速不到20km」　午後13地雷路段曝

國道奇景「貨櫃直立卡橋樑」原因曝　「消失的拖車頭」找到了

台中馬尾妹深溝剷地瓜球　網友：前幾週特地跑去買！

生活熱門新聞

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

披薩圈圈做法曝光　員工喊別買：超浪費麵糰

全台連下2天！　轉雨時間曝

他納悶路上女生愛「下身透視」　點出1盲點

「台北大四男」精子3.8億　醫：可生一個球隊

ICU護理師最難說出口的1句話！眾人淚崩

他第一次看見超商店休　釣出內行人解答

今年1號颱風「珊瑚」恐生成　時間曝光

即／白沙屯媽祖社群遭駭　深夜發緊急通告

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

新竹三寶爸結紮「老婆1年後懷孕」　檢驗結果震驚了！

連假後口罩大解封！次世代疫苗再開3.1萬名額

更多熱門

相關新聞

要幫忙清嗎？女友「吃剩便當照」爆論戰

要幫忙清嗎？女友「吃剩便當照」爆論戰

有網友貼出一張便當照求助，「如果女友把主菜吃光，只剩這樣給你吃，你要吃嗎？」只見女方把肉吃掉後，剩3格配菜以及幾口白飯都不吃了，盒蓋上還有吐掉的骨頭。照片一出，就有人傻眼直呼，「把你當豬嗎？看起來像ㄆㄨㄣ！」也有人認為，「各自喜歡吃什麼各自吃，事情沒那麼複雜」，引發兩派爭議。

男友1原因看到乳頭就躲開　她主動也被拒絕

男友1原因看到乳頭就躲開　她主動也被拒絕

謝金燕6條件認真徵男友！報名方式曝光

謝金燕6條件認真徵男友！報名方式曝光

男友和親姊共浴！她質問反被罵：台灣人思想有問題

男友和親姊共浴！她質問反被罵：台灣人思想有問題

男友租屋變「鐵公雞」　網看開銷：省錯地方

男友租屋變「鐵公雞」　網看開銷：省錯地方

關鍵字：

男友種草莓流血嘴唇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

台中透天史上最急售　千人看5張屋況照笑瘋

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

一家三口騎車「後座媽媽揹嬰」　小孩竟發黑

麥當勞「5大品項買1送1」今天限定刮

直擊任容萱「街邊親密摟抱」全被拍！穩交3年當眾激吻

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

Energy其實不只5人！「第6個成員」曾入圍金鐘獎

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

長榮38萬股東注意！不只配息大方　紀念品要送「雙飲隨行杯」

合作Joeman「89對決」惹議　鳳梨深夜140字聲明道歉

更多

最夯影音

更多
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面