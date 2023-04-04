男友練習種草莓！她被狂吸驚「流血了」…轉頭見1幕：怎麼這麼蠢

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少感情甜蜜的情侶在親密時，會在對方身上「種草莓」。但一名女網友表示，男友不會種草莓，日前想要在她身上留下印記，卻怎麼吸都沒有痕跡，最後努力了3次之後，終於在她手上成功種下草莓，不過她仔細一看發現「竟然流血了」，轉頭看了一眼男友，忍不住笑說「怎麼可以如此蠢？」

原PO在Dcard發文表示，某天和男友在床上聊天時，就在對方的手上種了一顆草莓，結果男方也想用相同方法反擊，卻沒有想像中順利，吸了1、2次都沒有吸出痕跡。之後男友上網搜尋「如何種草莓」，終於找到秘訣，隨後吸了第3次，真的在她手上留下印記，不過她仔細一看發現，「不得了還流血了！」

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但過了幾秒之後，原PO發現不對勁，驚覺流血的不是自己，接著轉頭看了一下男友的嘴唇，才發現對方竟然為了吸出草莓，把自己的嘴巴弄到破皮流血，2人當下笑到不行，她也笑說「怎麼可以如此蠢？種草莓沒那麼難吧」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「好好笑，你們太可愛了」、「我男朋友也不會」、「我也不會」、「如果妳男友是吸血鬼會餓死嗎」、「我也不會吸」，還有人透露，「我男友是連額頭都可以種⋯」。不過也有人提醒，其實種草莓很危險，「種草莓其實算是瘀青喔！不只壓力，吸力也會造成淤青，所以大家在種的時候還是要注意安全」。

▲翁梓華提醒，種草莓記得避開危險的三角區域。（圖／翻攝自Facebook／急診柯南．翁梓華醫師）

事實上，墨西哥曾有一名17歲少年因為被女友種草莓，結果導致血管凝血，血塊流到腦部導致他中風身亡；紐西蘭也有女子因為右頸被種草莓，不幸中風癱瘓。急診科醫師翁梓華先前也有提醒，頸部左右各有一條頸動脈，包括總頸動脈、椎動脈，總頸動脈向上再分流成內頸動脈、外頸動脈2條，形成「頸前三角區」，種草莓時要儘量避開這裡，否則施力不當會造成血管受傷，甚至可能導致血管剝離等急性心血管風險。