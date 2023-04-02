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加拿大國會挺「台灣未來台灣人決定」　外交部：重視台海安全

▲▼外交部副發言人蕭光偉。（圖／翻攝自YouTube／中華民國外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

▲外交部副發言人蕭光偉。（資料照／翻攝自YouTube／中華民國外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

記者呂晏慈／台北報導

加拿大國會加中關係特別委員會主席、執政自由黨議員哈迪（Ken Hardie）在當地時間30日在眾議院發表題為「加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係」（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times）的報告，全面勾勒加台關係，並強調「台灣的未來只能由台灣人民決定」。對此，外交部副發言人蕭光偉2日表示，這展現對提升台加合作的正面意向及對台海安全的重視，外交部表達誠摯肯定與歡迎。

加拿大聯邦眾議院「加中關係特別委員會」於加東時間3月30日公布「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times），該報告分為「加國與台灣之互動」、「加台貿易投資關係」和「區域和平與安全情勢」等3大部分，強調加國的「一中政策」與中國的「一中原則」具有極為顯著的差異，加國基於其「印太戰略」將與台灣深化合作。

此外，報告中提出一系列提升台加在外交、安全、經貿、科技及原住民等各項議題領域友好關係的建議，例如，政府官方用語不應矮化台灣地位，並明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」；鼓勵國會議員訪台以促進加台關係；考慮外交層級官員訪台；支持台灣有意義參與國際組織；加國優先評估台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；支持加台簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），並點名應由聯邦國際貿易部長訪台進行簽署。該報告也在結論中表示，台海安全現狀並非穩定，在中國日益升高對台威脅之際，加拿大維持與台灣交往至關重要。

蕭光偉今天說明，對於加國國會跨黨派議員就強化台加關係提出報告及具體建議，展現對提升台加合作的正面意向及對台海安全的重視，外交部表達誠摯肯定與歡迎。

蕭光偉表示，近來加國行政部門「印太戰略」及國會上述報告先後發表，均明確支持強化台加關係、反對北京威脅台海現狀的擴張行徑，外交部將積極與加拿大行政及立法部門持續密切溝通，穩健推動各項友好合作，以不斷提升台加關係，共同為印太地區的和平、穩定及繁榮貢獻心力。

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