中共2高官同天離世　港媒：都是憂鬱輕生

前總統馬英九2日率台灣學生到湖南大學交流，重申一中各表概念說，大陸地區是「我們的領土」，而大陸主張「台灣是中國不可分割的一部分」，這是事實很清楚。對此，民進黨立委王定宇3日受訪砲轟，馬英九附和中共的「一中」論調，把台灣人的未來變成中國的內政，這是對台灣人民的背叛，這是將台灣推落香港化、西藏化的「同屬一中的內政陷阱」。