中共2高官同天離世　港媒：都是憂鬱輕生

▲江蘇省前書記羅志軍。（圖／翻攝微博）
記者蔡紹堅／綜合報導
陸媒2日報導，72歲的中共江蘇省前書記羅志軍4月1日因病在北京不幸離世。不過，港媒報導卻指出，羅志軍是因為憂鬱輕生。
根據陸媒報導，「江蘇省羅志軍同志治喪工作小組」2日晚間指出，2023年4月1日，第十三屆全國政協常委、農業和農村委員會主任，中共江蘇省委原書記、省人大常委會原主任羅志軍同志因病在北京不幸離世。
除了羅志軍以外，55歲的重慶市委常委張鴻星也在同一天離世，陸媒報導提到，「重慶市張鴻星同志治喪工作小組」指出，中共重慶市委常委、兩江新區黨工委書記張鴻星同志因病醫治無效，於2023年4月1日17時34分不幸離世。
▼重慶市委常委張鴻星。
兩起死訊引起了不少關注，港媒《星島日報》報導，據消息人士透露，兩名高官都是憂鬱輕生。
羅志軍出生於1951年，遼寧凌源人，長期在共青團系統工作，曾任共青團中央實業發展部部長、共青團中央常委、中國青年實業發展總公司董事長等職務，被認為是「團派」的成員。
1995年，羅志軍擔任南京市副市長，此後一路高升，歷任南京市委副書記、市長，江蘇省委常委、南京市委書記，江蘇省委副書記、南京市委書記，江蘇省委書記、省人大常委會主任。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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