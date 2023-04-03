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中共2高官同天離世　港媒：都是憂鬱輕生

▲▼江蘇省前書記羅志軍、重慶市委常委張鴻星同一天離世。（圖／翻攝微博）

▲江蘇省前書記羅志軍。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒2日報導，72歲的中共江蘇省前書記羅志軍4月1日因病在北京不幸離世。不過，港媒報導卻指出，羅志軍是因為憂鬱輕生。

根據陸媒報導，「江蘇省羅志軍同志治喪工作小組」2日晚間指出，2023年4月1日，第十三屆全國政協常委、農業和農村委員會主任，中共江蘇省委原書記、省人大常委會原主任羅志軍同志因病在北京不幸離世。

除了羅志軍以外，55歲的重慶市委常委張鴻星也在同一天離世，陸媒報導提到，「重慶市張鴻星同志治喪工作小組」指出，中共重慶市委常委、兩江新區黨工委書記張鴻星同志因病醫治無效，於2023年4月1日17時34分不幸離世。

▼重慶市委常委張鴻星。

▲▼江蘇省前書記羅志軍、重慶市委常委張鴻星同一天離世。（圖／翻攝微博）

兩起死訊引起了不少關注，港媒《星島日報》報導，據消息人士透露，兩名高官都是憂鬱輕生。

羅志軍出生於1951年，遼寧凌源人，長期在共青團系統工作，曾任共青團中央實業發展部部長、共青團中央常委、中國青年實業發展總公司董事長等職務，被認為是「團派」的成員。

1995年，羅志軍擔任南京市副市長，此後一路高升，歷任南京市委副書記、市長，江蘇省委常委、南京市委書記，江蘇省委副書記、南京市委書記，江蘇省委書記、省人大常委會主任。

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