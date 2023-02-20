　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

▲▼ 命根子,生殖器,斷根,下體。（示意圖／翻攝自pexels）

▲男子遭前妻剪斷命根，花了好多年才走出陰霾。（示意圖／翻攝自pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一名男子表示，自己就是多年前在睡夢中被老婆剪掉雞雞登上社會版的人，他在送醫後無法接回，醫生表示就算重建也毫無功能，於是該男便開始了「無雞」生活。他也大方分享現況，直言花許久才走出陰霾，但現在取得美國碩士學位，還再娶得美嬌娘，雖然沒有小孩，生活過得還算安逸。超勵志心態讓網友看了甘拜下風，直呼「真的辛苦你了」。

原PO在《Dcard》以「雞雞被剪斷後的生活」為題發文，表示自己多年前遭前妻「狠剪命根」，甚至還上社會新聞，當時送醫後陰莖已經壞死，無法救回，而因為刀劃得深，甚至連陰囊也被劃破，可以說是整個男性生殖器都沒了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因醫生表示就算重建也毫無功能，甚至需定期做尿管疏通，後來的他選擇在原本睪丸的位置開一個尿道方便解尿，「所以現在跟接下來的人生，基本上都是坐著或蹲著尿尿」。他也透露事後得了非常嚴重的憂鬱症和壓力後創傷，花了很久時間才走出來。

原PO也委屈表示，「其實很多細節新聞當年都沒有說，只是把我塑造成一個花心男」，但其實是前妻有暴力傾向，「剪雞事件」發生前也早就在討論離婚，甚至說好能恢復自由戀愛。他說現在自己也走出陰霾，在美國念了碩士，「目前也再婚了，雖然沒有小孩，不過生活頗安逸」。

貼文一出，隨即登上熱門，網友看了原PO遭遇，紛紛驚訝留言，「身為男人看到你這篇文 ㄐㄐ縮了一下」、「很高興你有了新生活，讓我對人無論如何能夠幸福有了一點信心」、「我震驚到不知道該說什麼⋯」、「好險你堅強的活下來」、「哇…真的辛苦你了…謝謝你願意分享心情」、「無法想像，比讓我斷手斷腳還痛苦」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
全聯1夯品588元「降到199元」！　人妻一口氣搬9箱
企業最愛大學生排行！　台大掉出前三名
亞運毀了！國手阿基里斯腱全斷　被要求回國訓釀禍
快訊／星宇太狂了！漲52%衝破50元　奪航空股王
貳樓「看姓名」全桌5折！　只限一天
快訊／T1大亂鬥　8人懲處結果出爐
女星遭逼「不脫就換人」！　絕望長文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／室內脫口罩首日　王必勝最新說明

小姊妹錢不夠…只敢點1杯冰炫風　他秒掏錢：想吃什麼直接點

19年才1次機會！農曆2月生的人　今年有「3次生日」

「這城市」過馬路像大爺！　當地人1習慣震驚他：台日韓做不到

迎新機！酷航新增9架E190-E2客機　112席座位、可飛中短程航班

全台缺蛋「他卻爽買1.2公斤」！全聯店員揭真相　一票人驚呆

IG解鎖新功能！妹子見「留言會動」嚇到　一票反嘆：喜歡原本的

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

珍貴文物的救傷醫院　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光　

國小生「一串注音詛咒」霸凌女！祈福卡吸萬讚　國文老師卻打臉了

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

搜救犬Hugo「高分通過考試」　搖尾出考場！全場列隊鼓掌

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

LIVE／室內脫口罩首日　王必勝最新說明

小姊妹錢不夠…只敢點1杯冰炫風　他秒掏錢：想吃什麼直接點

19年才1次機會！農曆2月生的人　今年有「3次生日」

「這城市」過馬路像大爺！　當地人1習慣震驚他：台日韓做不到

迎新機！酷航新增9架E190-E2客機　112席座位、可飛中短程航班

全台缺蛋「他卻爽買1.2公斤」！全聯店員揭真相　一票人驚呆

IG解鎖新功能！妹子見「留言會動」嚇到　一票反嘆：喜歡原本的

遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

珍貴文物的救傷醫院　台師大名畫「五星級健檢中心」首曝光　

國小生「一串注音詛咒」霸凌女！祈福卡吸萬讚　國文老師卻打臉了

小三通復航首例人道救援！台商心臟病入境就醫　21日搭軍機返台

每人176元！　北京市宣布發錢「補貼低收入戶」

第9屆劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　2／24截止徵件

「創作才女」白藝潾6月來台開唱！　全場統一票價「售票日出爐」

鐵花新聚落全新風格場域　「閃閃PARK」2／25開幕

憲兵中士自主訓練突倒地　未送三總因評估內湖塞車才轉送台大

台積電下跌1元收517　台股上漲71點站上15500

懷抱比熊犬違規闖馬路！警攔查狗嚇一跳　主人「更怕」原因曝

台東馬偕醫檢兄弟檔　防疫有功雙雙獲獎

台灣政界轉建商第一人　嘆：一毛錢都沒賺到

生活熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

白沙屯媽祖慈悲1舉動　她大叫痛哭

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

台灣燈會閉幕 ！2024年台南接棒

PLG啦啦隊「抖臀拍屁」干擾罰球　球迷開罵

Toyz開直播「激戰兇版李毓芬」　大尺度畫面曝光

更多熱門

相關新聞

新鮮人起薪喊45K！小主管徵助理傻眼...網點1關鍵

新鮮人起薪喊45K！小主管徵助理傻眼...網點1關鍵

工作面試是雇主和求職者互相了解的一個過程。一名女網友透露，自己是上市公司的小主管，最近在找團隊組員，結果很多新鮮人沒有相關經歷和作品，薪水卻開至少4萬5000元，讓她傻眼直呼「去巨匠電腦都要付錢了，為什麼會覺得領薪水是來學東西、不做雜事、還可以耍玻璃心？」

女友做保險業！年薪400萬男友：她沒離職我不會娶

女友做保險業！年薪400萬男友：她沒離職我不會娶

共食一碗麵驚見「超噁1習慣」　她崩潰拒吃

共食一碗麵驚見「超噁1習慣」　她崩潰拒吃

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

一直被套弄！女友還掏「姐夫內褲」他崩潰

一直被套弄！女友還掏「姐夫內褲」他崩潰

關鍵字：

Dcard斷根恐怖情人

讀者迴響

熱門新聞

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

北市最大嫌惡設施拆除　時間點曝光

「廣播天后」陳麗秋病逝！女兒心痛：我做不到節哀

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

即／國三北上香山段7車連環撞！2人受困　全線封閉中

曹佑寧遊日照「粉專悄放女生背影」！

衝突當下卻沒衝　哈孝遠：我痛風

快訊／胖艾美閃婚10個月女友❤

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面