遭前妻「剪刀斷根」！男命大活下揭「太監現況」：已經再婚

▲男子遭前妻剪斷命根，花了好多年才走出陰霾。（示意圖／翻攝自pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一名男子表示，自己就是多年前在睡夢中被老婆剪掉雞雞登上社會版的人，他在送醫後無法接回，醫生表示就算重建也毫無功能，於是該男便開始了「無雞」生活。他也大方分享現況，直言花許久才走出陰霾，但現在取得美國碩士學位，還再娶得美嬌娘，雖然沒有小孩，生活過得還算安逸。超勵志心態讓網友看了甘拜下風，直呼「真的辛苦你了」。

原PO在《Dcard》以「雞雞被剪斷後的生活」為題發文，表示自己多年前遭前妻「狠剪命根」，甚至還上社會新聞，當時送醫後陰莖已經壞死，無法救回，而因為刀劃得深，甚至連陰囊也被劃破，可以說是整個男性生殖器都沒了。

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因醫生表示就算重建也毫無功能，甚至需定期做尿管疏通，後來的他選擇在原本睪丸的位置開一個尿道方便解尿，「所以現在跟接下來的人生，基本上都是坐著或蹲著尿尿」。他也透露事後得了非常嚴重的憂鬱症和壓力後創傷，花了很久時間才走出來。

原PO也委屈表示，「其實很多細節新聞當年都沒有說，只是把我塑造成一個花心男」，但其實是前妻有暴力傾向，「剪雞事件」發生前也早就在討論離婚，甚至說好能恢復自由戀愛。他說現在自己也走出陰霾，在美國念了碩士，「目前也再婚了，雖然沒有小孩，不過生活頗安逸」。

貼文一出，隨即登上熱門，網友看了原PO遭遇，紛紛驚訝留言，「身為男人看到你這篇文 ㄐㄐ縮了一下」、「很高興你有了新生活，讓我對人無論如何能夠幸福有了一點信心」、「我震驚到不知道該說什麼⋯」、「好險你堅強的活下來」、「哇…真的辛苦你了…謝謝你願意分享心情」、「無法想像，比讓我斷手斷腳還痛苦」。

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