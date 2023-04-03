獨／一張照曝高雄發大財！天團+妹神2天助賺7.2億　這夜市也活過來

▲高雄市六合夜市在清明連假迎來過往的榮景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

清明連假，高雄市有五月天、張惠妹以及大港開唱等三連發演唱會，在他們的「加持」之下，從3月31日起到4月2日，初步保守估計，就讓高雄市賺進將近10億，不僅讓「已經冷清」很久的六合夜市，瞬間人潮爆滿，就有網友說：「難道大家都到高雄來了嗎？」

五月天、張惠妹及大港開唱接力登陸高雄，碰到清明連假出遊人潮，再加上市府推動「高雄夜chill處」專案，同時，歌迷朋友憑票根兌換商圈夜市優惠券，商圈夜市優惠券發放20萬份，吸引歌迷到高雄旅遊消費，有效帶動店家來客、讓已經冷清很久的「六合夜市」都瞬間擠滿了人潮，恢復過往的榮景，實際詢問店家，他們笑著說營收至少成長3成以上。

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▲不僅六合夜市，清明連假在高雄的其他夜市也是擠滿人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就連高雄市政府發言人周璟瑜也形容這3天根本就是「最狂四月」！4月份的1、2日的整體飯店住房率接近9成 ，市區還有部分旅館滿房，周璟瑜說光是這兩天，共狂吸36萬人潮，保守估算可望創下觀光產值逾7.2億，而且這個數字還在滾動式成長，不排除這個連假應該會突破10億。

雖然五月天演唱會及大港開唱都已經落幕，不過張惠妹的演場會接下來還有多場，高雄市政府預估將吸引更多歌迷湧入，可望為高雄帶來另一波更大的觀光效益。