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大陸 大陸焦點 特派現場

《二舅》拍攝者回應九大爭議　坦言漲粉250萬未透過商業變現

記者魏有德／綜合報導

大陸一支創下千萬點閱，被稱作感動無數人的影片《二舅》爆紅後，不少網友深扒片中的故事主角、背景和不合理的情節，引起輿論熱議。對此，「二舅」創作者衣戈猜想今（20）日發出一支約39分鐘的影片，回應網友質疑的「九大疑點」，包括時間、殘疾證、獨自贍養老人等外界質疑皆不成立。

▲大陸「瘸腿」二舅的故事在網路上感動千萬人。（圖／翻攝中新網）

▲大陸「瘸腿」二舅的故事在網路上感動千萬人。（圖／翻攝中新網，下同）

《環球網》報導，衣戈猜想表示，「在我們這個國家未被鎂光燈照射的角落，存在無數平凡的真善美，但大家只是憑空堅信，而不能現實聽聞，未觀察到之前它百分百的存在，一旦觀察到它百分百的不存在，真善美就因為被觀察而干涉，而詭異地出現了測不準現象。」

衣戈猜想在片中坦言，影片發布至今，粉絲從90萬漲至250萬，廣告報價已翻倍，但截至目前，「二舅視頻（影片）僅通過點擊量獲得收益，並未通過其他商業途徑變現。」

▲大陸「瘸腿」二舅的故事在網路上感動千萬人。（圖／翻攝中新網）

此前，衣戈猜想這支名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的影片上傳至B站後，在不到24小時內吸引1000萬人次以上的觀看。他將自己二舅（後證實為女友的二舅）66年經歷濃縮在在11分鐘的影片裡，獲得廣大迴響。

這位「二舅」曾是村裡的天才少年，因生病而走路一瘸一拐，被村裡人取了「歪子」的外號，但二舅仍憑著自己的力量和智慧，成為一位替村民服務的巧手匠。

影片播出後，不少網友認為，二舅就像存在於故事中，又重疊眾人的身影，似乎存在於每個人的身邊，成為千千萬萬普通人的寫照。不過，也有部分網友質疑影片內容，認為是作者為搏取流量「賣慘」，進而藉此變現牟利。

對於網友質疑，衣戈猜想經過兩個多月的沈澱，著手錄製了一支長約39分鐘的澄清影片，將網友的九大疑問一一澄清，藉此表明創作理念和動機。

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