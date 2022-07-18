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大陸 大陸焦點 特派現場

B站宣布將公開用戶IP地區　預計一週後全面上線

▲▼嗶哩嗶哩,B站。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

▲B站也將展示帳號IP屬地。（圖／翻攝自21世紀經濟報道）

記者鄭思楠／綜合報導

B站也將加入「展示帳號IP屬地」的隊伍中！7月18日，嗶哩嗶哩（以下簡稱「B站」）發布公告稱，為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，社區將依據相關法律法規要求逐步開放「展示帳號IP屬地」功能。

公告進一步表示，相關功能將在今日開放部分用戶進行測試，用戶僅可以查看到自己的「帳號IP屬地」，並預計在一週後面向所有用戶正式上線。

公告強調，該功能上線後，將在用戶個人主頁、信息發布頁等位置展示IP屬地，境內展示到省(自治區、直轄市)，境外展示到國家(地區)，帳號IP屬地信息以網路運營商提供信息為準，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示。

此前已有多家互聯網公司宣布開放IP屬地功能。4月28日，新浪微博發布IP屬地功能升級公告，宣布將開放展示評論IP屬地功能，並上線「個人主頁一級頁面展示IP屬地」功能。

4月29日，微信也宣布，將在公眾平台展示IP屬地，並暫時無法主動關閉相關展示。 5月20日，騰訊公告稱，微信視頻號將展示用戶發布內容時的帳號IP屬地。帳號IP屬地以運營商提供信息為準，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示。

更早之前，知乎、抖音、快手、今日頭條、百家號、小紅書等多家網路平台均已宣布將「公開帳號IP屬地」。

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