美軍事首長：台灣有利防守「難以攻占」　美方應加速武器輸台

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）專訪中表示，美國與中國並未處於「戰爭邊緣」，而且台灣「有利於防守，是個非常難以攻占的島嶼」。他也贊同，台灣缺的是防空系統、反艦巡弋飛彈等，美方應加速提供台灣武器。

根據「防務一號」3月31日報導，繼中國間諜氣球引發恐慌之後，中國話題熱度升高，過去兩周美國國會議員在聽證會上提出包含核武、晶片、可能侵台、中俄結盟等一系列對中國的擔憂。

然而，密利認為，這些言論可能會衍生「戰爭即將到來」、「美中處於戰爭邊緣」的論點，言論本身就會讓局勢「過熱」，雖然仍有可能因意外或衝突事件導致情況無可控制地升級，但至少此刻他認為尚無可能性。

不過，密利也同意美方應該加速向台灣提供武器，強化台灣軍事力量，以防中國任何的侵台之舉。中國國家主席習近平已明示，解放軍應在2027年以前具備武力占領台灣的能力。密利說，「如果考慮到這點，如今只剩下4年時間。因此，威懾的要素之一是確保敵方知道（入侵）付出的代價將超過獲益。」他認為，對台灣而言，在這3、4年間必須讓台灣處於準備狀態，讓中國決策者認為犯台代價高於利益。

密利說，台灣現在需要防空系統、反艦巡弋飛彈和反艦水雷，而台灣擁有2300萬人口，其中包含17萬現役軍隊和100萬至200萬後備軍人，中國缺乏經驗，因此不太可能接管台灣，「它（台灣）有利於防守，將是個非常難以攻占的島嶼。」