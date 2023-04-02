小夫妻「夜市一天爽賺近4萬」笑歪！眾人一看食材大驚：怎麼可能

▲小夫妻夜市擺攤日入近4萬。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒《央視》近日報導一對小夫妻，在夜市擺攤賣小吃，日入高達9000元人民幣（約新台幣39996元），該影片也引起網友熱議。不少人質疑，「該夫妻攤位賣的是土豆和豆腐，本身價格就低廉，要達到9000元太難了吧。」甚至有傳言稱新聞曝光後，該攤位目前已經停業。對此，該夫妻也正面作出回應。

3月19日，央視發布影片《義烏95後夜市夫妻檔算起收入笑了》。影片中稱，「95後」夫妻范丹丹和趙慶書，在浙江義烏的青口夜市經營小吃攤，每天500斤（250公斤）土豆和250斤（125公斤）豆腐都不夠賣。

據小夫妻說，一天能賺到9000元（人民幣，下同）左右，感覺非常有成就感。

沒想到，部分網友對其中的數據提出了質疑。夜市擺攤日入9000元真的可以做到嗎？3月21日，攤主范丹丹回應，每天光賣油炸土豆條就有300多斤，而且還收學徒，每人1500元。

據知情網友披露，今年前3個月，夫妻倆就招收了300餘人，夫妻倆每天還線上上分享教學。

據報導，義烏青口夜市共有攤位360多個，日均人流量近5萬人。今年初，夜市攤位公開招標，夫妻倆中標了兩個攤位，共計71萬的租金。夫妻倆在辛苦努力下，確實達到了日入數千元。

據《北京青年報》報導，4月1日，有自媒體傳出在浙江義烏擺攤的「豆腐西施土豆郎」攤位遭關停消息。攤主趙慶書表示，正忙著做生意，「攤位關停」消息不實，「網路上流傳著各種消息和評論，因為生意比較忙，現在已經顧不上刷影片觀看評論了。」

對於影片中日營業額9000餘元的質疑，趙慶書也回應，平時的日營業額在六七千元，當天電視台來攤位錄節目吸引了很多人圍觀，加上又是周末，導致那天的生意異常火爆，比平時多賣2000元左右，「我們生意本身也不錯。」