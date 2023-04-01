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社會 社會焦點 保障人權

電動自行車夜市充電半小時被討6萬　法官算電費…「6人賠2元」

▲▼ 錢幣、金幣、鈔票。（圖／民眾提供）

▲6名移工用高雄凱旋夜市的插座充自行車，被管理員提告求償，法院判賠金額曝光。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄有6名移工分騎6台電動自行車，發現快沒電力了，就近到凱旋夜市以自備的充電器，連接夜市設置的插座後離去，管理員發現後認為該行為是「偷電」，怒對6名移工提告竊盜，法院審酌他們充電不到1小時，情節輕微，依竊盜罪判6人分別罰金3000元；另民事求償部分，則計算大約使用幾度電後，得出的電費為6人總共需賠給夜市2元。

判決指出，6名移工2021年12月26日中午騎著電動自行車外出，途中發現車子快沒電，急著想找充電插座，剛好經過凱旋夜市，就將隨身攜帶的充電器插入夜市設置的插座，充電約30分鐘至1小時，隨即遭夜市管理員發現，管理員認為6人一口氣充6台電動自行車，分明是來偷電，因而報警。

警方當場扣得6名移工的充電器，他們也全部承認錯誤，法院審酌，6人單次竊得的電能依一般生活經驗來說價值微小，若查扣車輛不合比例原則，考量他們犯後態度尚可，用電時間也不長，情節輕微也無驅逐出境的必要，依竊盜罪判6人皆罰金3000，可易服勞役。

夜市管理員也對6人提民事求償6萬元，法官認為他們未經同意使用夜市插座，確實應負賠償責任，但經過詳細計算耗電量、時間、流動電費、自行車充電器電功率等，算出6人替車子充電大約花了2元，於是判夜市獲賠2元，還可上訴。

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