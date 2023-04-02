「你是處男嗎」飢渴阿姨想吃16歲小鮮肉　亂摸下場慘了

▲宜蘭地院判定阿姨有罪。（圖／記者游芳男攝）

記者張靖榕／綜合報導

宜蘭一名年過40的阿姨和16歲少年阿華（化名，下同）相約面交手機，卻見對方年輕帥氣，在車上對阿華手來腳來，還問「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」等性騷擾言語，肢體碰觸過程都被後座阿華一名同學錄下。宜蘭地院法官判定女子性騷擾罪名成立，處拘役50天，得易科罰金5萬元。

判決書指出，阿姨與阿華相約面交買賣手機，阿華帶著一名男同學赴約，阿姨邀兩人上車後要阿華坐在副駕駛座，邊和阿華討價還價，邊伸手摸他，被甩開後還嬌嗔「你幹嘛把姊姊甩手啦」。

後座的男同學錄下影，確實看見阿姨摸阿華的手部及大腿內側，還問「弟弟，你當不當我男朋友」、「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」等語。

阿華回到家後把此事告訴父母，父親氣得帶阿華上法院提告，阿姨否認犯行，但經法官審酌證人及影片證據等，認定阿姨供詞無可採信，而且除了配偶與情侶之外，依我國正常社交禮儀，大腿一般來說不是他人可以任意碰觸的部位，阿姨觸摸阿華的行為已不符男女一般社交禮儀，且造成阿華受驚、嫌惡和受辱的感受，認定屬於性騷擾行為，判處50日拘役，得易科罰金5萬元，全案可上訴。