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4人出席葬禮後「車輛失控」離奇亡　妻子崩潰：一天失去5親人

▲▼4人出席葬禮後「車輛失控」離奇亡　妻子崩潰：一天失去5親人。（圖／馬來西亞《中國報》）

▲車輛突然衝撞對向來車，隨後墜入溝渠。（圖／馬來西亞《中國報》）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞柔佛州3月30日傍晚5點多發生一起死亡車禍，當時4名親友一同出席喪禮，隨後同車離開，不料途中車輛突然離奇失控，先是衝撞對向車輛，隨後墜入路邊溝渠，導致車上3人當場身亡，另一人也在送醫後宣告不治。

根據《中國報》報導，22歲男子出席喪禮，隨後開車載58歲父親、28歲小舅舅、35歲姨丈離開，但傍晚5點多行經笨珍縣巴力古都士路5.7公里處、巴力古都國小前時，車輛突然衝向對向車道，先是撞上一輛轎車，隨後墜入路邊溝渠。

事故當下，車上3人當場身亡，僅35歲姨丈被送往新山中央醫院搶救，但仍在隔天凌晨2點傷重不治。至於被撞轎車的20歲男駕駛雖然也受傷，但送醫後並無大礙。

57歲媽媽接獲噩耗，無法接受短短24小時內失去5名家人，悲慟不已。她向媒體表示，弟弟28日在岳母家不慎滑倒身亡，所以她和丈夫、兒子從霹靂州遠赴笨珍出席葬禮。

媽媽說，喪禮結束後，丈夫、兒子、妹夫跟弟弟乘車外出，她不曉得4人當時要去哪，而且打電話都沒人接聽，沒想到不久後就接獲警員通知，「我在一天內失去了丈夫、兒子、妹夫和2名弟弟...」

至於確切車禍原因，當地警方尚在調查中。

▼遭撞轎車面目全非，但20歲男駕駛送醫後保住一命。（圖／馬來西亞《中國報》）

▲▼4人出席葬禮後「車輛失控」離奇亡　妻子崩潰：一天失去5親人。（圖／馬來西亞《中國報》）

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