新北「移動花聚落」日夜吸睛　移展大安森林公園賞萬金杜鵑

▲今年「萬金杜鵑-移動花聚落」與「台北杜鵑花季」合作，將原在新北萬里瑪鋉溪畔展出的杜鵑花車及花船作品，移動到台北市中心展出。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想要拍春季最美的杜鵑花，這回不用再上山、下海！來趟台北市中心的大安森林公園就有花賞！今年「萬金杜鵑-移動花聚落」與「台北杜鵑花季」合作，將原在新北萬里瑪鋉溪畔展出的杜鵑花車及花船作品，移動到台北市中心展出，新北市農業局提醒民眾可得把握春末杜鵑最後爆花，於4月5日前趕快進場觀賞！

新北萬里及金山區是全台最大杜鵑花產區，年產量約600萬株，培養出的杜鵑花遠近馳名！今年在新北萬里瑪鋉溪畔展出的「萬金杜鵑-移動花聚落」花展，由24位各界藝術家與萬里、金山在地花農聯手合作，以農用車及漁用船，打造成18座各具特色的「移動花聚落」。

▲藝術家們因地制宜，調整杜鵑花車及花船作品，呈現出另一番風貌。

金山地區農會萬里花卉產銷班班長柳枝芳表示，配合花期，本次移展至台北大安森林公園作品，則以皋月品系的杜鵑為主，再搭配部分平戶、久留米及西洋杜鵑，與在萬里展出時，則多以平戶杜鵑布展風貌明顯不同。

柳枝芳說，藝術家們也因地制宜，調整杜鵑花車及花船作品，呈現出另一番風貌，如裏山團隊打造的「親愛的，我把杜鵑森林載回來了」，與萬里展場以平戶杜鵑及盪鞦千裝置所呈現自然休閒景觀不同，本次移展除了以皋月杜鵑為花展主體外，也因展場位於都會區，所以加入枱燈、書桌及櫃子等生活中的物品，以都市生活為創作發想，打造森林裡的辦公桌，截然不同的造景風格。

▲新北市農業局提醒民眾，可得把握春末杜鵑最後爆花，於4月5日前趕快來大安森林公園觀賞萬金杜鵑。

農業局長李玟表示，本次萬金杜鵑「移動花聚落」有13個作品移展至台北大安森林公園，將展覽至4月5日，民眾可得好好把握3月底杜鵑花最後爆開的時機進場觀賞！想要在台北市中心輕鬆賞花拍網美照，來大安森林公園就對了，搭捷運、公車都能到，交通方便，周邊鄰近永康街商圈，也可順道吃美食、遊歷文青商店。

【交通資訊】台北捷運淡水信義線大安森林公園站5號出口，出站步行5分鐘即可抵達大安森林公園兒童小舞台旁的萬金杜鵑「移動花聚落」展區，上千盆平戶、皋月、西洋、台灣原生種杜鵑花已經盛開，免費參觀讓你盡情拍好拍滿；更多資訊請上「萬金杜鵑」官網查詢。

▲連假搭捷運至台北大安森林公園就能賞萬金杜鵑。