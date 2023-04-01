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母遇害隔天！佛州鱷魚嘴裡「找到幼兒屍體」　2歲男童死因成謎

▲▼佛州2歲男童泰倫（Taylen Mosley）在母親遇害後失蹤，結果他的遺體竟在鱷魚嘴裡被找到。（圖／翻攝自Facebook／St. Petersburg Police Department）

▲美國2歲男童失蹤，結果遺體竟在鱷魚嘴裡被找到。（圖／翻攝自Facebook／St. Petersburg Police Department，下同）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名2歲男童泰倫（Taylen Mosley）在母親被殺害後失蹤，警方隔天在湖中發現一隻「嘴裡叼著東西」的鱷魚，發現牠咬住的竟然是男童屍體，警察隨即朝鱷魚開槍，找回遺體，但目前男童死因成謎。父親默斯利（Thomas Mosley）被指控殺害妻兒等2項謀殺罪。

根據《紐約郵報》報導，佛州聖彼德斯堡（St. Petersburg）警察局長荷洛威（Anthony Holloway）表示，20歲人妻潔芙瑞（Pashun Jeffery）於3月30日下午被發現陳屍公寓，因多處刺傷而亡，車輛也有血跡，丈夫默斯利因「手掌、手臂刀傷」而住院治療，一入院就立刻被列為嫌疑人。荷洛威表示，「沒有任何證據顯示他是受害人。」

▲▼佛州2歲男童泰倫（Taylen Mosley）在母親遇害後失蹤，結果他的遺體竟在鱷魚嘴裡被找到。（圖／翻攝自Facebook／St. Petersburg Police Department）

▲男童母親身中多刀死亡。

然而，他們的2歲兒子泰倫卻就此失蹤，當局號召志工啟動大規模搜索，結果隔天警方在距離夫妻住宅北方22公里處的馬喬雷湖（Lake Maggiore）目睹一隻短吻鱷嘴裡叼著可疑物，現場警察朝鱷魚開了一槍，牠遭擊殺後終於鬆口，才因此找到了在鱷魚嘴裡的男童屍體。

荷洛威說，「我們很抱歉事情以這種方式結束。」不過，目前尚未查清男童死因，也不清楚他在落水前是否已經身亡。仍在住院中的父親默斯利被指控2項一級謀殺罪，包含殺害兒子泰倫，以及持刀刺死孩子的媽潔芙瑞，全案尚在調查中。

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