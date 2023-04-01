「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

網搜小組／劉維榛報導

昨（3/31）王道銀行偷跑入帳6000元，帶來搶發效應，目前有10家銀行確定今日發錢。不過有網友起床驚呼，連玉山與永豐銀行也跟上腳步，6000元一早驚喜入帳，而PTT鄉民也大讚「連假前發，讓大家在連假花光，促進消費！」

▲不少民眾已領到6000元！（示意圖／記者劉維榛攝）

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一名網友在PTT發問，想知道哪家銀行也搶發6000元現金？文章曝光後，底下網友紛紛回報，「永豐發了」、「玉山發了」、「王道、玉山、永豐」、「就看看今天結束前誰沒發，呵呵...」「玉山數位帳戶～剛通知」、「玉山提早領到，繼續存玉山哈哈」、「富邦4/2好像還要停機合併，可能今天無望」、「中信今晚六點前會發放完畢」。

此外，一名讀者今日也向《ETtoday新聞雲》分享，他一早起床發現玉山銀行APP跳出入帳通知，結果打開一看，居然是普發6000元入帳了，上頭備註寫著「行政院發」。

▲玉山搶發6000元！（圖／記者邱晟軒攝）



▲中信也入帳6000元。（圖／讀者提供）

不過10家提早入帳的銀行名單中，包括8大公股（台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀），以及台新、中信金。如今還多了玉山與永豐金加入搶發行列，讓民眾吶喊連假小確幸。

另外，中華郵政也將跟進提早入帳，但由於4月1日有大量薪水入帳作業，因此預計提早自4月2日周日起陸續入帳，預計將有400多萬名民眾當天可透過中華郵政帳戶領到現金6000元。

對此，有網友笑虧「連假前發，讓大家在連假花光促進消費」、「要刺激經濟本來就應該在連假前發，連假後發是等著回收嗎」、「這次銀行好給力，連假前的小確幸」。

▼網友回報，玉山與永豐金也發錢了。（圖／翻攝PTT）

