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「淡水河棄屍」特搜！　棄屍犯自作聰明狼狽遭逮

身材瘦小的死者被裝在黑色袋子裡，棄屍淡水河。（東森新聞提供）

▲身材瘦小的死者被裝在黑色袋子裡，棄屍淡水河。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

13年前，台北1名毒蟲突然暴斃，2名毒友怕惹麻煩，決定不報警，將屍體裝入摺疊自行車的攜車袋，丟入淡水河棄屍。屍體被人發現後，警方先從指紋確認死者身分，接著找到賣袋子的店家，再根據店外監視器畫面鎖定2名可疑對象，正打算全面追查時，其中一人竟自作聰明，主動到警局說明，企圖擾亂偵辦方向，結果被細心的刑警識破，最後只能俯首認罪，狼狽遭逮。

2010年3月31日上午10點多，一艘在淡水河打撈垃圾的清潔船，行經台北橋下時，發現一個黑色袋子，工作人員撈起一看，裡面竟露出一隻手，嚇得立刻打電話報警。

打撈淡水河垃圾的清潔船，意外發現屍袋。（示意圖，台北市政府提供）

▲打撈淡水河垃圾的清潔船，意外發現屍袋。

母認泡水屍　金項鍊蒸發

台北市警局大同分局偵查隊小隊長洪晨鐘趕抵現場後，確認袋裡有具屍體，隨即通知法醫、鑑識人員上船察看，初步勘驗發現，死者是名男子，身形瘦小，在水中大約浸泡1週，手指已出現皺紋。

棄屍的吳姓毒友自投羅網，最後與徐姓共犯狼狽遭逮。（東森新聞提供）

▲棄屍的吳姓毒友自投羅網，最後與徐姓共犯狼狽遭逮。

警方比對指紋，查出死者是住北市萬華、綽號「阿猴」的毒品治安人口林男，隨即通知家屬。林母認屍後告訴警方，兒子平常在市場賣水果，已失蹤逾1週，但他身上的金項鍊、玉佩均不翼而飛。

為釐清真相，警方前往死者住處蒐證，在死者的棉被下找到1包1公克多的毒品K他命，並發現有張紙條上寫滿人名，後方註記幾百元、幾千元及電話號碼等，懷疑是販毒帳冊，因此帶回警局清查，並通知這些人到案說明，但均與命案無關。

警方前往死者住處搜索，意外發現毒品K他命（藍圈處）。（翻攝畫面）

▲警方前往死者住處搜索，意外發現毒品K他命（藍圈處）。

林母表示，兒子3月23日說要外出看病，之後就沒回家，失聯3天後，她到萬華分局報案。林母還告訴警方，兒子失蹤前罹患重感冒，但健保卡被友人借去，一直想拿回來，失蹤後突然有人拿兒子的健保卡給她，還問她有沒有報案？此外，洪晨鐘也發現某門號曾密集與死者通話，該門號登記在1名女子名下，他打去試探，接聽者卻是名男子，不太尋常。

吳姓毒友將死者的健保卡還給死者的母親，順便試探對方是否報警。

▲吳姓毒友將死者的健保卡還給死者的母親，順便試探對方是否報警。

屍袋藏線索　揪出兩嫌犯

另一方面，警方也從屍袋尋找線索，袋外印有WOEISHINQ的紅色字樣，但上網卻找不到這個品牌，洪晨鐘認為是裝摺疊自行車的攜車袋，請同仁到自行車店、賣場、商店逐一詢問，最後從軍用品店老闆口中得知，萬華廣州街的袋子專賣店可能有賣，洪循線前往，果然找到同款袋子。

老闆娘告訴警方，這個品牌是台灣自創的，剛出來2個月，全台北市只有萬華在賣，印象中賣出4、5個，最近一次是2名年輕人來買，其中一人說打算用這袋子搬家，還問她能不能裝50公斤的東西，讓她印象深刻。

死者的母親（中）看見兒子慘死，一度暈眩過去。（東森新聞提供）

▲死者的母親（中）看見兒子慘死，一度暈眩過去。

由於店外的電線桿恰好裝有監視器，洪晨鐘調閱畫面後，確實看到2名年輕人，正準備擴大調查時，其中一人竟主動上門。

某天，洪晨鐘還沒上班，突然接到警局值班台來電，說有萬華市場的人想找承辦袋屍案的刑警，洪請值班人員留下對方姓名、電話號碼，未料這組電話號碼就是登記女子名下、曾與死者密切通聯的門號，洪大吃一驚，立刻飛奔回警局。

原來，這名吳男跟死者都在萬華市場工作，因看到很多市場的人被叫到警局訊問，後來都排除涉案，於是自作聰明，想如法炮製，主動到警局說明，沒想到卻露了餡。

洪晨鐘一看到吳男，就知道他是監視器拍到的男子之一，不動聲色開始製作筆錄。吳男說，他的身分證之前借給林，聽說林死了，所以想拿回自己的身分證，但根據警方先前訪查，是林曾借健保卡給別人，與吳男說法不符。

給看死者照　無良說難看

洪晨鐘決定打心理戰，告訴吳男：「我本來要申請拘票去找你，既然你今天自己來了，就讓你自白、自首，你好好交代！」但吳也不是省油的燈，他矢口否認犯案，辯稱是來說明林欠他錢、欠他證件，這案子與他無關。為了突破心防，洪把死者照片放在吳面前，沒想到他看完後竟說：「怎麼死得這麼難看！」

棄屍用的黑色袋子上，印有紅色的品牌字樣。（翻攝畫面）

▲棄屍用的黑色袋子上，印有紅色的品牌字樣。

洪晨鐘見狀告訴吳男，他調查過袋子專賣店，店外監視器有拍到2名年輕人，臉跟車號都很清楚，他還分析表示，死者長期施用毒品，身體很差，驗屍時無外傷，很可能是意外暴斃，不是他殺。聽完後，吳男只問了一句：「長官，我能抽根菸嗎？」洪點頭答應，吳抽了一會兒，電話響起，只聽到他狼狽地回朋友：「我今天沒辦法離開這裡了！」接著掛上電話，坦承棄屍。

吳男供稱，他與林是毒友，當天他帶林到新北永和找徐男買毒品，徐住在5樓，林上樓後，突然喘不過氣來，吳男當時還笑他身體差，要他先在沙發休息，結果上完廁所出來，就看見林倒在地上，沒了呼吸心跳。吳十分害怕，立刻把正在睡覺的徐叫醒，2人合力幫林做CPR，但仍回天乏術。

竊盜加棄屍　法官判年餘

由於吳有吸毒等前科，徐之前也曾因案入獄，仍在假釋期間，2人擔心捲入刑案會有麻煩，討論後決定不報警，先前往吳熟悉的萬華地區購買袋子，將死者裝入、棄屍淡水河，並取走死者項鍊等財物變賣。

吳認罪後，洪晨鐘要他聯繫徐，徐得知東窗事發，立即趕到分局說明，同樣俯首認罪，最後一起被送辦。

吳姓、徐姓毒友雙載購買棄屍用袋子的影像，被店外監視器拍下。（翻攝畫面）

▲吳姓、徐姓毒友雙載購買棄屍用袋子的影像，被店外監視器拍下。

法院審理後認定，死者因吸食K他命、中毒性休克死亡，吳及徐雖未殺人，但拿走死者的財物還棄屍淡水河，構成竊盜及遺棄屍體罪，各判1年4個月、1年2個月定讞，要他們為自己的犯行付出代價。

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