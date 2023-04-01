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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林承諭／運彩熱度夯，我能自己開賭盤嗎

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩。（圖／記者李毓康攝）

▲運彩熱度夯，如果自己開賭盤預測賽事結果，可能觸犯了賭博罪。（圖／記者李毓康攝）

過去幾週的經典賽期間，不少人關心球員精彩表現之餘，也盤算著如何下運動彩券（註）。「下大分還是下小分？」、「這場賠率高，衝了！」、「網路上有人說可以這樣下，要跟嗎？」類似聲音在球迷間想來是十分熟悉。

運彩在近幾年，因為國際賽事頻頻，買氣十分火熱。但在買運彩之餘，如果玩出心得，想在網路上當「運彩分析師」，或者自己開盤，會不會有法律問題呢？

當運彩分析師要通過國家考試嗎

隨著運彩發展這麼多年，玩法也越來越多樣（常見的：讓分機制、不讓分機制、大小分機制、勝分差機制、單雙比數機制等）。為了贏錢，除了靠運氣外，越來越多人會努力分析數據，研究該怎麼下注才能拿到高額獎金，因此也發展出「運彩分析師」的職業。

「運彩分析師」和「賽評」或許都會對賽事的內容進行分析，比較兩隊實力的差異，並利用數據來分析哪隊比較有可能獲勝。有時候，兩者的界線不太好區分，但最大的不同還是在，「運彩分析師」會比較專注於如何運用統計的數據，得出怎麼下注、下注的時機跟下注的比例；「賽評」則專注分析球員的技術表現與球隊戰術等分析。

目前有針對「運彩分析師」的分析品質，進而約束他們的規範嗎？現在，只有民間成立的「中華民國運動賽事分析師協會」會舉辦丙級的執照考試。取得執照後，可以到台灣彩券的投注站提供推薦分析服務，但並沒有類似「證券分析師」的管制規定或是自律規範，因此較難約束分析師做出違法的行為，有時候甚至成為取得被害人信任的詐騙工具。

例如，網路上有人打著「運彩分析師」的名號，用超跑等奢侈品，還有高獲利的說法，甚至是偽造贏錢的彩券，讓民眾相信其相關分析可以賺大錢，進而花錢購買服務；又或者以會員制的方式，吸引民眾繳交服務費與投注金，卻在收了錢後，人卻不知去向。而這些「施用詐術」令民眾匯款的動作，且「使被害人陷於錯誤，而交付財物」的手法，都有不小機率，會被認定觸犯《刑法》的詐欺罪。

不只如此，如果吸引大家儲值、加入會員代為投注，一段時間後再給予巨大的投資報酬，這樣的行為更有可能構成《銀行法》的非法吸金罪。因此，除了平常看到這種廣告要小心之外，也不要以為打著「運彩分析師」的名頭撈錢，不會怎麼樣。

運彩只有台彩可以賣？我可以自己開盤嗎

講到運彩，大家或許會思考：為什麼只有台灣彩券可以做運彩，我自己開盤卻不行？先不論是誰來賣，單純開一個賭盤，並向大眾招募買彩券，預測運動賽事的結果，依照《刑法》及過往的法院判決，這樣的行為其實就觸犯了賭博罪。

但台灣彩券公司之所以可以賣運彩，是因為有《運動彩券發行條例》的特別授權，而且這些賣運彩賺到的錢，必須用來發掘、培訓運動人才，以及協助國際的體育交流。也就是說，運彩是以「公益」為出發，在得到法規授權及主管機關核可，才可以賣。

至於去買運彩也有可能會構成犯罪嗎？如果是買台灣彩券所發行的運彩當然不會構成犯罪，但如果是買地下賭盤的，則要小心了──不論是參與實體的相關活動，或是用線上投注的方式，都有成立賭博罪的可能。

此外，有三類人依規定不能買運彩，那就是未成年人、彩券發行商的員工，還有舉辦特定運動賽事的工作人員、隊職員。這是為了避免因為彩券的獲利，影響比賽公正性、獨立性；除了比賽的球員外，其他像是教練、裁判等，也都不可以買運彩。

以中華職棒為例，依照聯盟規章中的相關規定，只要球員、教練、裁判等職棒從業人員去買跟職業無關的運彩（像是足球賽的運彩），會遭到停職一年且不續薪；如果是買中職比賽的運彩，則會直接受到解職的處分並且永不錄用，可說是十分嚴重。

中職例行賽、大聯盟球賽都準備開幕，除了有精彩的比賽可以欣賞，想必有許多人已經摩拳擦掌準備投入運彩，希望可以大賺一筆。但追求快感的同時，千萬別胡亂聽信網路上的運彩分析廣告，以為只要買了分析就可以一夜致富，反而落入詐騙陷阱；更別聽信穩賺不賠的投注分析師，讓錢石沉大海；更別以為自己可以開賭盤，從中牟利，沒賺到錢反而吃上官司。

註：「運彩」的定義，參考《運動彩券發行條例》的規定，是指用各種運動競技當成標的，並且藉由預測賽事的過程、結果當作遊戲方法的彩券，簡單來說就是用運動過程或結果來賭博的遊戲，就是所謂的「運彩」。

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