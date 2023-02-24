　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

運彩網路招募回饋金5.25%降至5%　三大協會表態支持體育署

▲▼運彩公司在北中南召開座談會，三大協會一致支持體育署「實虛共好」方案。（圖／民眾提供，下同）

▲▼運彩公司在北中南召開座談會，三大協會一致支持體育署「實虛共好」方案。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

第3屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，分別在台中、台北及高雄各舉辦一場，其中最受矚目的是，實體店面和網路會員招募回饋金重新分配的議題，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇在台中場表示，隨著網路時代來臨，實體店面受到的衝擊遠遠大於網路會員招募，因此三大協會一致支持由體育署所提的「實虛共好政策」，也就是網路會員招募回饋金從5.25%比例調整為5%。

▲▼運彩公司在北中南召開座談會，三大協會一致支持體育署「實虛共好」方案。（圖／民眾提供，下同）

由威剛科技與台灣運彩公司共同舉辦的第3屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，台中場、台北場和高雄場，分別在2月20日、22日、23日舉行，每場開放150人參加，由與會人士討論發言，全程錄影錄音。

▲▼運彩公司在北中南召開座談會，三大協會一致支持體育署「實虛共好」方案。（圖／民眾提供，下同）

何昱奇說，根據資料顯示，網路行銷收入約有35%集中在少數經銷商手上，為避免影響實體店面生意，從第3屆運彩開始，網路會員招募回饋金從5.25%微調為5%，其中3%直接回饋給網路經銷商，另外2%平均回饋給全體經銷商。

何昱奇認為，體育署所規劃的「實虛共好政策」方案，兼顧實體店面和網路，運動彩券除了跟上時代，也要兼顧整體店面的收入，除了他之外，中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會理事長林文進、中華彩券經銷人員權益聯盟楊秀霞理事長、中華民國彩券經銷商權益聯合協進會黃章寶秘書長、中華民國原住民彩券經銷商從業人員權益保障協會理事長解秀蘭、中華民國彩券產業聯合協會副理事長洪文賓，都全力支持。

至於傳出南部場有彩券經銷商不願調降回饋金一事，何昱奇說，經查證，並無協會成員提出相關問題，北中南三場都讓與會人士充份討論發言，並無報載限制發言一事，期盼大家能正確的表達聲音，以正視聽。

ET快訊
快訊／林口騎士擦撞公車倒地　遭後方砂石車輾斃
英特爾爭先拿補助　台積電4理由狠嗆
Joeman蛋包飯「用4顆蛋↑」　Toyz曬營養標示打臉
2千航班停飛！　美國迎巨大冬季風暴
快訊／放火燒歷史建築！　嫌犯抓到了
新生僅4人！全校只剩27學生　今年將廢校
暗示江宏傑「很多女生對你有意思」！　陶晶瑩驚吐：你身邊就有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

末班車走了！九旬翁寒夜中無助發抖　台東成功暖警助返家

成功分院牙科女醫報到　海岸恰恰恰劇情神展開

鳳頭蒼鷹幼鳥受傷躺路中「險遭路殺」　民眾尋求大武警助送醫

台東植樹月森活市集攤商招募　結果出爐

運彩網路招募回饋金5.25%降至5%　三大協會表態支持體育署

228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

新學年新生僅4人「全校只剩27學生」　彰化64年潭墘國小走入歷史

智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用　231席方便電子票證繳費

台61線部分路段3／1限速降為80　宣導期間寄發宣導單告知

嘉義永慶高中學測成績5科頂標人數62人次　較去年成長兩成

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

末班車走了！九旬翁寒夜中無助發抖　台東成功暖警助返家

成功分院牙科女醫報到　海岸恰恰恰劇情神展開

鳳頭蒼鷹幼鳥受傷躺路中「險遭路殺」　民眾尋求大武警助送醫

台東植樹月森活市集攤商招募　結果出爐

運彩網路招募回饋金5.25%降至5%　三大協會表態支持體育署

228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

新學年新生僅4人「全校只剩27學生」　彰化64年潭墘國小走入歷史

智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用　231席方便電子票證繳費

台61線部分路段3／1限速降為80　宣導期間寄發宣導單告知

嘉義永慶高中學測成績5科頂標人數62人次　較去年成長兩成

快訊／林口騎士擦撞停等公車後倒地…遭後方砂石車輾過慘死！

航空客運復甦！桃機1月旅客量飆升21倍　快閃舞歡慶開航44周年

羅志祥無預警曝喜訊　公開新身份：以後好難減肥

台積電挖角！新北4消防農曆年後轉職　「非第一次」曾有人去Google

飲料廠CEO嫖妓搞外遇！妻見「5種壯陽藥+爆量保險套」崩潰求離

家庭照顧者注意！即起「2項支持服務」全面免收費　2類人還增交通補助

明天放假就去！　超夢幻「葡萄手搖杯+雲朵馬卡龍」只送不賣

她湖邊遛狗竟遭「3公尺巨鱷拖下水」咬死！　恐怖瞬間曝光

哈孝遠直播還原T1大亂鬥：我非常不滿　攜「絕望女孩」Yami同台迎擊酸民

《台灣靈異事件》女星引退23年　55歲逆齡美顏曝光

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

地方熱門新聞

新北大火決策轉彎　大崁國小明停課

新生僅4人　彰化64年潭墘國小廢校

韓女團ITZY粉絲注意　桃捷備妥加班車

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

台南市南區里長聯誼會支持開發南山公墓

「胃鏡縮胃」減重法術後飲食

鳳頭蒼鷹受傷躺路中　民眾報警送醫

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

黃偉哲相會翁倩玉邀約看國際蘭展

成功分院牙科女醫報到　海岸恰恰恰劇情神展開

虎科大「永續發展暨社會責任處」揭牌

智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用

雲林路邊停車要收費了　斗六市178格先試辦

雲林斥資6億打造城市森林立體停車場　明年2月啟用

更多熱門

相關新聞

體育署擬下修線上投注回饋金　運彩經銷商反彈

體育署擬下修線上投注回饋金　運彩經銷商反彈

運動賽事越來越熱，台灣運彩走向線上投注已然成為趨勢，教育部體育署日前研擬相關發展方向，但實體經銷商對線上投注擬大幅降低回饋金比例，且與網路行銷業者平均分配的做法表示不滿，中華民國全民監督彩券聯盟聯手中華民國運動彩券權益保障協會、台灣身心障礙者彩劵協會，代表運彩經銷商表達心聲，要求體育署針對下修回饋金的不合理部分從長計議，以免扼殺相關業者生機。

唐嘉鴻受重傷　副體育署長回應了

唐嘉鴻受重傷　副體育署長回應了

SBL為何和P+、T1相差甚遠？

SBL為何和P+、T1相差甚遠？

未入選國手卻參賽惹議　體育署再發聲明

未入選國手卻參賽惹議　體育署再發聲明

鄭世忠接任體育署長　她列「3出包」怒轟怠惰

鄭世忠接任體育署長　她列「3出包」怒轟怠惰

關鍵字：

運動彩券體育署實虛共好

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰「貼i珍食沒人買」剩4份！網曝1缺點

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面