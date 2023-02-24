運彩網路招募回饋金5.25%降至5%　三大協會表態支持體育署

▲▼運彩公司在北中南召開座談會，三大協會一致支持體育署「實虛共好」方案。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

第3屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，分別在台中、台北及高雄各舉辦一場，其中最受矚目的是，實體店面和網路會員招募回饋金重新分配的議題，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇在台中場表示，隨著網路時代來臨，實體店面受到的衝擊遠遠大於網路會員招募，因此三大協會一致支持由體育署所提的「實虛共好政策」，也就是網路會員招募回饋金從5.25%比例調整為5%。

由威剛科技與台灣運彩公司共同舉辦的第3屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，台中場、台北場和高雄場，分別在2月20日、22日、23日舉行，每場開放150人參加，由與會人士討論發言，全程錄影錄音。

何昱奇說，根據資料顯示，網路行銷收入約有35%集中在少數經銷商手上，為避免影響實體店面生意，從第3屆運彩開始，網路會員招募回饋金從5.25%微調為5%，其中3%直接回饋給網路經銷商，另外2%平均回饋給全體經銷商。

何昱奇認為，體育署所規劃的「實虛共好政策」方案，兼顧實體店面和網路，運動彩券除了跟上時代，也要兼顧整體店面的收入，除了他之外，中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會理事長林文進、中華彩券經銷人員權益聯盟楊秀霞理事長、中華民國彩券經銷商權益聯合協進會黃章寶秘書長、中華民國原住民彩券經銷商從業人員權益保障協會理事長解秀蘭、中華民國彩券產業聯合協會副理事長洪文賓，都全力支持。

至於傳出南部場有彩券經銷商不願調降回饋金一事，何昱奇說，經查證，並無協會成員提出相關問題，北中南三場都讓與會人士充份討論發言，並無報載限制發言一事，期盼大家能正確的表達聲音，以正視聽。