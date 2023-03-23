動滋券常態化年花8.25億　運動彩券盈餘支應

▲動滋券。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為延續動滋券成效並鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事，教育部23日宣布，每年常態性發放16至22歲約165萬國民每人500元青春動滋券。教育部次長林騰蛟說，經費估算一年8.25億，經費來源則是教育部運動發展基金，也就是來自於運動彩券的盈餘。

教育部次長林騰蛟說，針對這次動滋券發放對象是16到22歲，是希望培養民眾規律運動與欣賞賽事習慣，從年輕族群做長期培養，也根據體育署在110年的運動賽事參與情形報告，各級學校教育階段，假日有參與運動的大概62.4%，國小佔8成、國中佔6成7、高中職5成8、大專只有4成9，高中跟大專校院都低於總平均數。

林騰蛟表示，推測高中職學生因為課業壓力比較大，比較著重在升學部分，必較沒有顧及到運動習慣養成。大專院校部分，選擇活動多元，運動參與就相對降低，一方面是希望能紓解課業壓力，一方面也希望引導學生參與體育運動，並透過運動參與強化人際關係，希望年輕族群培養規律運動習慣。

林騰蛟說，也考慮到高中職跟大專院校相較於國中小學生年紀比較大，自主能力也比較高，可以獨力完成運動消費，這階段的運動習慣養成對成年後的學業、健康、社交等，都有很大助益。同時考慮預算規模有限，所以這次發放的青春動滋券就已16到22歲對象。

林騰蛟表示，這個年齡階段預估有165萬人符合資格，每人每年是發給500元的青春動滋券，經費估算一年8.25億，實際上的支用要視抵用情形。至於經費來源，主要是來自教育部運動發展基金，也就是來自於運動彩券的盈餘。