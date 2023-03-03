林承諭／【壽司郎風波】少年一舔令股價暴跌可求償嗎

▲日本壽司郎分店遭少年惡作劇，導致顧客銳減，股價也暴跌，使得壽司郎向少年求償損失。（圖／記者許權毅攝）

最近，迴轉壽司的關鍵字占據不少新聞版面，但這次不是因為改名字的促銷活動，而是因為一位日本少年的行為引發廣大討論。

1 月 29 日，一位日本少年在推特上傳一部影片。影片中，他在迴轉壽司店裡，拿起公用的醬油罐舔了一口；不只這樣，他更把身旁杯架上的杯子拿下舔了一圈又放回，並將手指放入口中、刷滿口水後，塗在正在隨軌道轉動的壽司上。

影片發布的隔天，也就是 1 月 30 日，壽司店不只顧客銳減，壽司店母公司的股價更直接從 3,015 日元暴跌至 2,870 日元。壽司店隨即發出聲明，要向少年求償，輿論也出現不少要求少年賠償股價損失的聲音。如果這個事情發生在台灣，少年究竟要不要賠償？本文將娓娓道來！

股價暴跌，少年要負責嗎

首先要釐清少年的行為有沒有侵害壽司店的權利。當然被舔過的醬油罐、杯子跟壽司本身，都是店家的財產，少年就應該賠償相關損失；至於股價損失，又是哪個權利被侵害所產生的呢？

由於股價漲幅，往往受到市場供需、營運績效，甚或市場情緒等影響，自然會因為公司的商譽降低，導致股價下跌。因此，探討少年要不要針對股價損失賠償時，就要討論其行為是否侵害了壽司店的商譽。

商譽，是商家的名譽，是商家長久經營下來無形中累積的價值。在台灣，商譽是否受損，法院多半以下列標準來判斷：一個人是否出於故意或過失，用「不法」的手段，侵害他人的商譽？

回顧本次事件，少年刻意的行為想必出於故意，因此判斷關鍵會落在少年的行為有無不法。至於判斷不法的做法，則是會比較「少年做這些行為的自由」以及「商家的名譽」，哪個更該受到法律的保護；如果權衡後，認為少年的行為比較不需法律保護，那少年的行為就是不法。

換句話說，少年固然有行動的自由，但是他的行為卻深深影響了壽司店的經營；舔東西的行徑會使顧客對商家的信賴下降，進而傷害商家無形中累積的價值，因此商家的商譽應該先於少年的自由受到保障。因此，少年的故意行為就是不法，店家母公司即可以針對這樣的行為，就商譽下跌的損失（如股價落差），向少年請求損害賠償。

但如同前面所提到，會影響股價的漲跌因素有很多，雖然少年的行為確實有可能使公司商譽受損，但公司如果要請求損害賠償，還是要確實證明，下列因素受到少年行為影響：股票下跌期間，跌幅程度等情況。

公司讓股票暴跌，股東可請求賠償嗎

公司導致股價下跌，最常見的情形是「財務報表不實」。公司故意在財務報表上，尤其是「重要資訊」部分，寫了假的資訊，讓投資人誤認公司前景良好或是前景堪憂，進而買賣股票。此時，蒙受損失的股東就可以向公司負責人、有在財務報表上蓋印章的公司職員，或是經手查核的會計師請求損害賠償。

不過，公司負責人可能會辯駁說：股價的下跌，是很多原因造成的，跟財務報表不實沒有關係。這對提出訴訟的股東來說，是非常不利的，因為他要證明買股票的行為，還有造成的股價損失，都是由於財務報表不實造成的；這對一般股東來說，非常抽象且不知從何證明。

但別擔心，最高法院認為，要股東證明「因為財報不實才買股票」，對股東來說太困難了，是很不公平的；因此，此時應依《民事訴訟法》的規定，減輕股東的舉證責任，只要股東證明，他是因為信賴公司公布的財報，去買股票就可以了。同理，針對財報不實所造成的損害，或許股東也可以比照前述規定，減輕不實財報與損失之間的舉證責任，並就賠償的數額再主張《民事訴訟法》的其他規定，進一步減輕舉證的負擔（註）。

除此之外，散戶股東不用擔心自己勢單力薄，投資人及期貨交易保護中心（簡稱：投保中心）目前也會協助股東提起團體訴訟，保護股東權益。

聲援壽司店要注意，小心吃上官司

在壽司店母公司股價暴跌後，日本有許多人不忍壽司店的慘況，發起拯救壽司店的活動，母公司的股價也在救援活動發起後，慢慢地回升。

一般來說，拯救壽司店的方式，都是邀請大家多多去壽司店用餐，活絡店家的生意；但如果讓股價回升的方法，是找大家大量買賣母公司股票，把股價炒起來，或是散布一些公司根本沒有說的營運策略，讓大家誤以為公司之後會大賺錢，而去買股票，這些方法都有可能構成《證券交易法》所謂的「操縱市場」，除了要對無辜投資人負賠償責任，還會要負刑事責任。

簡單來說，處罰操縱市場的行為，就是希望股價盡可能依照市場機制自然漲跌，而不是經由特定操縱，讓股價暴漲之後再來「割韭菜」。因此，若未來想要聲援特定品牌，可以用購買商品的方式，或是經過評估後進場買股票，但千萬別胡亂散布店家沒有說的消息，去影響股價，或是用大量買進、賣出的方式炒作市場，以免賠了錢又吃上刑罰。

這次日本少年的脫序行為，讓餐廳、餐廳母公司蒙受損失外，更讓壽司店的股東因股價下跌而遭受損失，引發的漣漪或許是少年當初完全沒有料到的。這類事件如果發生在台灣，依照上面分析，公司理論上或可向少年請求賠償，但會面對舉證上的困難；而想聲援餐廳的人也要小心，不要用違法的方法影響股價，或誤以為看準時機，用不法的手段炒作股價。至於公司不實財報的行為，投資人們也要小心，面對公司財報看起來有不合理時，或許是種警訊，謹慎考慮，並了解救濟方法，才能確保自己的投資權益！

註：



民事訴訟中有一句行話：「舉證之所在，勝負之所在」意思是舉證責任是影響訴訟勝負的關鍵。

依照《民事訴訟法》及目前實務運作，原則上原告、被告要對自己主張法條要件的背後事實，負舉證責任，但有時候證據會偏向其中一方，導致另一方因舉證問題，沒有辦法行使自身權利。因此，《民事訴訟法》例外規定，在其中一方舉證上有顯失公平，或是有重大困難的時候，會用「推定事實」（直接認為事實是這樣，除非另一方有舉其他證據推翻）或「舉證責任倒置」（變成另一方來舉證）減輕該方的舉證責任，藉此保障弱勢一方的權利行使。

●林承諭，律師高考及格，國立台北大學法律學系財經法組研究生。立志成為集法律、藝術、滑板、音樂、寫作於一身的斜槓法律人。以上言論不代表本報立場。