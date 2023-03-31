關最久的死囚黃春棋稱「硫酸毀屍」的供詞是偽造　提再審仍遭駁回

▲黃春棋主張死者遭硫酸毀屍這個說法有疑點，聲請再審遭到駁回。此為示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

犯下富商黃春樹擄人勒贖案件，遭判處死刑定讞的死囚黃春棋，2000年間定讞至今達到23年，是關最久的死囚。他日前提出再審，主張同案被告供稱「硫酸毀屍」的供詞是虛偽陳述；另外死者驗屍報告、勘驗筆錄等等，也全都是偽造，聲請再審。但高等法院審理後，認為黃春棋主張無理由，再度駁回。

本案因從事不動產仲介的富商黃春樹，1995年間遭擄人勒贖案。當時家屬付出1600萬贖金後，黃春樹還是被殺害。案發後檢警逮捕主嫌黃春棋，黃春棋供稱有兩名共犯陳憶隆與徐自強，以及另名逃亡泰國的嫌犯黃銘泉（在泰國死亡），黃春棋與陳憶隆涉案部分，最高法院2000年間維持高院更五審判決，死刑確定。

至於徐自強涉案部分，因欠缺有力客觀證據，徐自強9度遭判死刑、2度無期徒刑。在經過人權團體長久努力後，徐自強2016年10月終獲無罪確定；徐自強也聲請刑事補償，最後獲准2812萬元，創下我國司法史上最高刑事補償金。

徐自強無罪確定後，黃春棋積極聲請再審，但多次遭到駁回。他這次聲請的理由，是主張係主張本案死者的勘驗筆錄、相驗屍體證明書、驗斷書、鑑驗書、及相關鑑證、錄影帶、照片，都有證物偽造或變造的狀況；另外同案被告陳憶隆在偵查時供稱將硫酸倒在死者正面等供詞，也是不實供述，並提出鑑定證人、法醫吳木榮的供詞佐證。

不過高等法院審理後，命黃春棋提出聲請再審的「新事實」、「新證據」，但黃春棋無法舉證。因此高院於31日作出裁定，駁回黃春棋的再審聲請。其實黃春棋聲請的再審已經多次遭到駁回，他在2019年間、2022年間，均曾以「硫酸毀屍」的疑點聲請再審，當時都遭駁回。