快訊／家樂福北門店「不關了」！總公司：體恤民意為前提

▲家樂福北門店將繼續營業。（圖／翻攝Google街景）

記者閔文昱／綜合報導

家樂福北門店今年2月發出公告，表示門市將在2月26日晚間11時正式結束營業，消息一出引來許多在地人不捨。不過，家樂福今（3/31）表示，總公司再度與地主完成合法程序得以繼續承租土地，「深耕在地14年的家樂福北門店將會如往常繼續營業，提供您更多樣化的選擇及更貼心的服務。」

家樂福北門店於2008年開幕，深耕在地約14年時間，上月6日貼出結束營業公告，表示將於2月26日晚間11點正式熄燈，關店原因為租約到期，業者也進一步說明，該店為國有地並以簽約方式承租，但因市府規劃要建設新圖書館，因此合約到期後不再續約，目前也積極尋找合適地點進行展店，請消費者放心。

消息一出，馬上引來不少在地人留言「這家超方便的說」、「這是我的青春」、「我天天買菜的地方要收了」、「真的要變成回憶了」、「哭了」、「可惜，都只逛這一間」。

對此，家樂福北門店今天發出最新公告，表示收到許多喜愛家樂福的顧客對北門店熄燈表達不捨，家樂福總公司在充分體恤民意為前提，再度與地主完成合法程序得以繼續承租土地，「在此由衷感謝並宣布：深耕在地14年的家樂福北門店將會如往常繼續營業，提供您更多樣化的選擇及更貼服務。誠摯邀請您持續對北門店給予支持，我們期待為您服務。」

▼家樂福北門店最新公告。（圖／家樂福北門店臉書）

