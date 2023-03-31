餐廳用餐！她「拔髮丟入碗」獲退款　店家怒：看監視器才知道

▲女子將自己的頭髮丟入盛裝食物的碗中，以為神不知鬼不覺。（圖／翻攝自微博／萬像新聞）

圖文／CTWANT

真是不可取！大陸陝西省一名女子本月29日在當地一間餐廳用餐之際，將自己掉落的頭髮丟入盛裝食物的碗中，佯裝成是店家製作餐點期間的疏失，順利「白吃」了一餐。對此，事後店家指出，看了監視器影像才發現是女子蓄意為之，當下已退錢給她。

綜合陸媒報導，陝西省咸陽市一間餐廳曝光了一則監視器影像，可以看到一名身穿淺色上衣的女子帶著孩子坐在座位上用餐，沒想到她竟然用右手抓了抓自己的瀏海，接著便將疑似髮絲的不明物體丟入碗中，隨後就起身把整份餐點端去櫃檯，聲稱在食物中發現頭髮，佯裝成是店家員工製作餐點期間的疏失。

對此，店家人員指出，由於當時過於忙碌，在接獲女子的投訴後，沒有多想就將費用退還給了對方，直到事後調閱監視器影像，才驚覺餐點中的髮絲是女子「自導自演」蓄意丟入，為此相當無奈。

消息曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「當著孩子的面做這些不太好吧，就這麼貪便宜嗎」、「有這種行為以後怎麼會教育好自己的孩子呢」、「吃不起就別吃，怎麼還有這樣的人」、「會不會是慣犯，店家應報警報案處理，不然還有下次」、「求孩子的心理陰影面積」。

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