「證券行員」話術誘投資股票　桃園男50萬積蓄險泡湯

▲林姓男子聽信假冒知名證券公司欲滙款投資股票。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

68歲林姓男子聽信網路自稱某知名證券公司行員男子投資股票可獲利，要林男匯款50萬元至對方所提供帳號，經行員發覺該帳號資金出入複雜，通報警方查證後，發現該帳號已被列為警示帳戶，向其解說證券商不會以個人名義作為滙款帳戶，並舉例此為詐騙集團常用之假投資真詐騙伎倆，成功攔阻詐騙。

▲▼警方向林男出示165反詐諞整合系統內詐騙案例說明勸阻。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德分局四維派出所警員林士喆、許文溥於上月29日16時許接獲報案稱轄區銀行疑似有遭詐騙案件。經員警到場了解，行員表示有一名林男可能遭詐騙，所滙帳戶有大筆資金出入頻繁。警方詢問林男，指稱在LINE收到投資簡訊，對方說他是凱基證券行員，並提供APP網頁要求林男下載。對方在聊天中以話術誆騙林男投資股票可獲鉅利，林男不疑有他，跟老婆至銀行要匯款50萬元至對方指定的帳號。

警方查證該帳號已被通報為警示帳戶，並告知林男此為常見之「假投資真詐騙」的手法，詐團會以假APP網站讓你連結，讓你以為有獲利，再詐取更多金額，其實證券行不會以個人名義為帳戶，並出示165反詐諞整合系統內詐騙案例說明，林男才驚覺遭詐騙，遂打消匯款念頭。