學甲槍擊案王文宗羈押禁見　檢察長葉淑文用成果證明辦案實力

▲台南地檢署檢察長葉淑文，用辦案成果展現辦案實力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍擊案，台南地檢署檢察長葉淑文指示檢肅黑金專組主任檢察官周盟翔，與錢鴻明、郭書鳴及陳冠霖3位檢察官組成專案小組偵辦，並與台南市警局專案小組保持密切聯繫，已向法院聲押6名共犯獲准及將主嫌洪政軍發監執行，並拘提企圖出境的「幕後指使者」學甲慈濟宮董事長王文宗羈押禁見，用成果展現辦案實力。

南檢指出，王文宗涉嫌曾2度前往大陸地區，提供酒店客房窩藏畏罪潛逃的通緝犯洪政軍，並資助其生活開銷、及提供手機及門號作為聯絡之用，檢察官認為王文宗涉犯刑法第164條第1項之藏匿人犯、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項、同條例第12條第4項、刑法第305條恐嚇罪等罪嫌重大，且有相當理由可認其有逃亡之虞，並有滅證、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台南地檢署檢察長葉淑文出身台南，台南女中、輔仁大學法律系、中正大學法研所碩士畢業，司法官班31期結業，歷任高雄地檢署檢察官、屏東地檢署主任檢察官、高雄地檢署主任檢察官、花蓮高分檢檢察官、高雄高分檢檢察官，首長初派是屏東地檢署檢察長，而後調任台南地檢署檢察長，她在故鄉台南推動廉政平台，鼓勵檢察官積極偵辦賄選案和貪污案，也繳出收押前台南市政府經發局長陳凱凌、台南市議會正副議長賄選案、88槍擊案等成績單，而且她不參加外界應酬，作為檢察官後盾，最近半年因操勞過度，健康一度發生亮起紅燈，所幸已獲得控制。

法務部每年在3月、4月間，都會發布一批調查局、檢察首長的異動名單，事前法務部高層都會徵詢各地方主管的意願，供法務部長參考，已經擔任4年多檢察長的葉淑文，因2022年喪母，盼未來有多一點時間照顧生病的父親，最近向上級反應希望在未來有機會調回二審任職，卻引起媒體及各界關注，猜疑她辭檢察長動機的聲浪不斷。

葉淑文始終秉持司法官的精神，不回應不辯駁，用辦案的品質及成果來證明自己的能力，她不想回應外界的猜測，但呼籲各界請給台南地檢辦署偵辦這些案件一些肯定，檢察官很認真，從不考慮任何勢力，堅定為正義，真的值得大家肯定。

葉淑文認為，有些報導及外界質疑批評南檢辦案，這對十分認真辛苦辦案的檢察官們並不公平，辦案本來就要依循證據，不是什麼時候想做什麼，或者靠想像就去認定誰犯罪，台南地檢署及檢察官辦案，無任何特殊考量， 證據到哪裡就辦到哪裡，絕不會不縱放、不躁進。