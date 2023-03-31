土豪淪毒蟲！逾百萬英鎊事業全毀　「上街乞討換海洛因」慘況曝光

▲英國一名百萬英鎊富翁經歷兩度事業失敗，為毒品淪落乞討者，最後更成為階下囚。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國現年47歲的哈德森（Dominic Hudson）曾經成立2家債務追討公司，一度被認為身價超過100萬英鎊（約新台幣3776萬元），後來卻因為吸食海洛因，墮落毒品深淵，生意失敗後更淪為街上乞討者，去年8月還對無辜路人施暴，事發後被媒體挖出98項犯罪紀錄，近日被判入獄，刑期超過3年。

根據英國鏡報報導，來自大曼徹斯特西南部城鎮塞爾（Sale）的哈德森於2021年8月1日在街頭持刀片襲擊、毆打一名帶著女兒的父親，造成對方左臉與下巴分別留下20公分長與3公分深的兩道傷口，近日遭法院判處3年4個月刑期。

據信，哈德森曾經成立2家債務追討公司，久居菲律賓和西班牙馬略卡島（Majorca）享受度假，直到2010年和2016年面臨兩度生意失敗。他的辯護律師巴克力（Patrick Buckley）表示，「他曾經是一個非常成功的人，身價超過百萬英鎊，投身商業活動。但他很快就從這樣的高度，墮落到在街上打架、乞討換取海洛因。」

被害人原先和女兒走在回家路上，看到哈德森與同樣47歲的共犯布魯菲爾德（Paul Bloomfield）與2名女子扭打在一起，便朝著她們喊道「還好嗎？」不料，哈德森與布魯菲爾德開始對這名父親毆打。哈德森被捕的現場發現了一把染血的剪刀，還搜出一個手指虎。檢方認為，「這完全是一場無端攻擊。」

據報導，哈德森背負98項犯罪紀錄，包含入室盜竊、毒品犯罪、違規駕駛。2021年，他還因為協助兒子襲擊麵包店而被治安官發出社區服務令。共犯布魯菲爾德的前科則多達164項，包括暴力行為、持危險刀械、入室盜竊等。