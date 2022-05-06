他開投資App嚇傻！暴漲22倍「爽賺9千萬」　卻瞬間反轉GG了

▲英國一名男子以為自己一夕之間變富翁，沒想到美夢瞬間泡湯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

英國德貝郡（Derbyshire）一名男子日前發現，自己的一筆投資在一夕之間從12萬英鎊（約新台幣440萬元）竟暴漲約22倍，漲到近270萬英鎊（約新台幣9900萬元），突然獲得如此鉅額資產的他簡直不敢相信自己的眼睛，還數了好幾遍數字。沒想到，這場財富自由的美夢在不到幾小時內就化為烏有。

根據《每日星報》報導，已經退休的卡彭特（​​Michael Carpenter）日前打開投資APP一看，發現帳戶中竟有一筆高達七位數英鎊的金額，是他原本花費12萬英鎊投資一家金融服務公司「哈格瑞維斯・蘭斯頓」（Hargreaves Lansdown），在一夕間暴漲22倍以上，漲到將近270萬英鎊。

▲卡彭特看到證券庫存數據嚇傻，以為自己賺大錢。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

卡彭特向《太陽報》表示，當下他驚呆了，心想著「這是真的嗎」，為了確保自己沒有看走眼，他把這一長串數字又數了幾遍，然後才意識到這筆錢真的高達數百萬英鎊。不過，在他打算用這筆「意外之財」去環遊世界之前，卡彭特仍心生懷疑地聯繫了「哈格瑞維斯・蘭斯頓」公司。不幸的是，事實上，這只一次行政疏失，他成為百萬富翁的美夢在幾小時內就泡湯了。

卡彭特表示，謝天謝地，在他還沒預定昂貴的出國機票與酒店時就先收到了相關報告，「債券會有價格浮動，但一輩子之中可能都不會有那麼大幅度的變動。」卡彭特立即向「哈格瑞維斯・蘭斯頓」投訴時，對方接線員還在和另一人通電話，「他們還接到其他人的電話，檢舉同樣的狀況，所以肯定是出了很大的問題。」

哈格瑞維斯・蘭斯頓公司的一名發言人表示，客戶帳戶出現數據輸入的錯誤，這意味著這項證券庫存顯示的價格並不正確，但現在已經排除了相關疏失，「這是一次獨立的失誤，只影響了債券持有的部分。」

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