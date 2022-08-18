新加坡2030年料成「亞太最有錢」百萬富豪國　台灣將超越中、美

▲新加坡2030年百萬富豪比例有望超過13%，將居亞太之首。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

滙豐控股（HSBC）一份報告預估，到2030年，新加坡有望擠下澳洲，成為百萬富豪占比最高的亞太國家，而緊追在澳洲之後的則是香港和台灣。另外，亞太前四名的新加坡、澳洲、香港與台灣屆時百萬富豪比例將全數超越美國和中國。

根據《海峽時報》等報導，滙豐報告顯示，新加坡2021年成年人擁有超過100萬美元資產的富豪比例達到7.5%。然而，在距今8年後的2030年，新加坡百萬富豪比有望躍升至13.4%，估計將超越澳洲（12.5%）、香港（11.1%）和台灣（10.2%），在亞太地區排名第一。

澳洲目前以8%百萬富豪比稱霸亞太地區，雖然到2030年將退居第二，但彭博引述報告估計，新加坡、澳洲、香港和台灣2030年的百萬富豪比將全數超越美國（9%）。報告稱，亞洲富豪人數不斷增長的趨勢至少會持續到2035年，新加坡屆時仍將以17%的富豪比例穩居亞太之首。

就富豪人數而言，人口基數大的國家將持續名列前茅。例如，中國2021年有1710萬名成年人坐擁超過100萬美元的財富，至2030年更將成長到將近3倍的5040萬名。另外，印度則可能增加至600萬名富豪。報告指出，中國與印度的百萬富豪比到2030年時將分別增至4%與1%。

滙豐首席亞洲經濟學家Frederic Neumann表示，自2008年全球金融海嘯以後，亞洲的金融財富已開始超越美國，亞洲不斷擴大的財富也讓人們看見能幫助數百萬人脫離貧窮的社會資源的期盼，「畢竟，這區域根本不缺資金，只是資金在不同經濟體之間和經濟體內的分配並不平均。」

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