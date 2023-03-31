Z世代掀「智障型手機」新潮流！美銷量不減反增　年輕人超愛原因曝

▲諾基亞（Nokia）過去曾以功能型手機稱霸。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

隨著智慧型手機普及，已經很少看到有人使用「智障型手機」，但這種舊款的功能型手機最近在美國Z世代年輕族群卻掀起一陣新流行。通訊設備製造商指出，功能型掀蓋式手機2022年美國銷量出現增長，每個月賣出數萬支。專門介紹這類手機的YouTuber就說，一些美國年輕人開始厭倦被手機螢幕綁架的生活。

據美媒CNBC報導，諾基亞（Nokia）過去以「智障型手機」打天下，尤其Nokia 3310更被網路鄉民捧為摔不壞的一代神機，但隨著智慧型手機普及，2014年將手機製造與服務業務賣給微軟（Microsoft），諾基亞高層2016年創辦芬蘭公司HMD Global取得諾基亞品牌專利使用權，繼續生產功能型手機。

▲部分年輕人厭倦被手機綁架，開始想回歸到舊手機時代。（示意圖／CFP）

專門介紹功能型手機的YouTube網紅、Reddit論壇「智障手機板」（Dumbphones）板主布里歐尼斯（Jose Briones）受訪表示，「我認為可以在部分Z世代族群（指1990年代後期至2010年代前期出生的人）之中看見一種現象，他們厭倦被手機螢幕綁架，覺得心理健康出了些狀況，正在試圖減少使用手機上網的時間。」

HMD Global指出，公司2022年功能型掀蓋手機在美國的銷量呈現增長，每個月至少賣出數萬支，但在全球範圍內仍呈下降趨勢。市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，2022年將近8成的功能型手機銷量集中在中東、非洲和印度，但情況正在改變，反映出美國年輕人之間重新流行起「傻瓜手機」、「極簡手機」。

報導引述專家預測，原本在北美停滯的功能型手機市場，未來5年有望成長5%。投入生產極簡功能手機的Punkt和Light等公司，迎合公眾希望減少滑手機或社群軟體時間的心理健康趨勢，推出更輕薄短小、更有目的性的手機。YouTube上也有越來越多具影響力的網紅在介紹或販賣這類手機。

▲▼Punkt和Light趁勢推出更輕薄短小的優質極簡功能型手機。（翻攝自Punkt和Light官網）