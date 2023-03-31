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國中生拿「喝過啤酒」搭公車　勸3次不聽司機1決定獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

一名公車司機聲稱，28日載到4名國中生，其中1人右手拿著1罐已經打開喝過的啤酒上車，他基於規定考量決定拒載，但講了3次請下車，對方都不肯搭理，最後乾脆直接報警；警員事後也向他表示，會通知學生家長前往派出所處理。文章公開之後，大多數網友都力挺司機堅持原則，並紛紛留言稱讚，「你做得非常好！支持你」、「你是對的」。

▲▼公車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲司機抱怨載到帶啤酒上公車的國中生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關。）

司機在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，28日載到4名國中生，其中1人右手拿著1罐啤酒，站在客運公司立場，為了確保駕駛人及乘客安全，台灣客運業者皆訂有定型化契約《旅客運送契約》，可以拒載「酒醉乘客」，雖然那名學生沒有酒醉，但他還是決定請對方下車，「結果（學生）在那邊跟我裝皮，說他不會喝。」

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司機提到，因為公車屬於密閉空間，沒有窗戶，冷氣也是在車內循環，如果乘客帶味道稍微重一點的東西上車，基本上整車都會有味道，所以他還是很堅持開啟雙黃燈警示，並停靠在路邊請學生下車，講了3遍卻被無視，最後乾脆不忍了，直接打電話報警，由於前方200公尺就有一間派出所，警員5分鐘內就徒步走了過來，「國中生還一直跟警察回嘴，說他只是拿著並沒有要喝。」

司機接著說，後來學生被2名警員帶回派出所，警員有向他表示，後續會通知學生家長前往派出所處理，雖然有些人可能會覺得他小題大作，但依法規定，未滿18歲本來就不能喝酒，更何況那名學生是直接拿著「已經打開喝過」的啤酒上車，「擺明就是故意的！」他從頭到尾都不相信學生真的只是拿著不會喝，畢竟對方一上車，他隔著口罩都能聞到酒味，「誰知道會不會趁我開車時，視線忙碌沒空注意，他是不是就在公車上呼乾啦？」

文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都力挺司機堅持原則，並紛紛留言表示，「你做得很好，誰知道他們喝酒之後，會不會做出什麼出格的行為，保護車上乘客安全是正確的」、「你做得非常好！支持你」、「你是對的」、「你讓他上車，有人聞到酒味百分百是你被公司幹到升天」、「堅持原則的態度，令人讚賞」、「你做得非常好，小題大作又如何？總比發生事情了，再來怪你漠視不管還要好」。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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