炒飯妹暫時休兵！自曝被護理師「拎回病房」不省人事　粉絲超心疼

▲林彤近日照顧母親身體操勞，加上輸血、生理期來臨，感到頭暈目眩，買藥的途中被護理師拎著、攙扶回病房。（圖／翻攝臉書／林彤）



記者柯振中／綜合報導

新北市樹林熱炒店的「炒飯妹」林彤日前爆紅後，粉專也出現許多粉絲關注，有不少人會到店裡捧場，就是為了看她一眼。不過，近日她宣布「暫時休兵」，同時張貼了人在醫院的照片，畫面曝光後讓支持者感到不捨，同時也留言送上祝福。

林彤表示，母親近日到醫院動了脊椎手術，需要長時間修復，目前還沒辦法移動、自理生活，因此她必須來回奔波、到醫院照顧。日前母親血壓下降、需要緊急輸血，讓她感到十分崩潰，但也只能強忍情緒，持續關注著母親的狀態。

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由於近日瑣事較多，加上輸血後生理期來臨，面臨嚴重的生理痛，還有頭暈目眩的感覺，準備完母親的午餐後，原先想要下樓去買藥，卻因為狀況太差，走到一半被護理師拎著、攙扶回病房，「隨後我卻不醒（省）人事了。」

▲▼炒飯妹林彤近日因為母親身體狀況需要照顧，宣布暫時休兵。（資料照／記者孟育民攝）



等到醒來以後，林彤還被母親嘲笑，以「到底誰是病人，搶風頭捏」的話語調侃，藉由輕鬆的談話來緩解她的情緒，讓她相當慚愧，「好像最近好多事都沒有做好。」

因此，林彤也說，近日暫時不會到樹林工作，會專心照顧母親、同時好好休養，希望想見她一面的朋友不要撲空，「真的謝謝你們的加油打氣，一切都會好起來的。大家也要照顧好身體，健康真的很重要。」

▲▼林彤在網路上爆紅，粉絲也跟著增加。（資料照／記者陳雕文攝）



林彤的貼文引起討論，不少粉絲十分心疼，不斷留言打氣，「妳如果要回快炒店一定要預告喔，我會請同事親自拜訪」、「祝媽媽早日康復，媽媽年輕呢」、「辛苦了，照顧家人很重要，但你也要好好照顧自己，別自己先累壞了，祝你媽媽早日康復，你們都身體健康」、「祝妳媽媽早日康復～也祝美女廚師能在餐飲界發光發熱！加油」、「媽媽復健加油。癒合之後要帶媽媽訓練肌肉。」