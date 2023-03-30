叫2童互賞巴掌拿獎金！家長怒告求償金額曝...補教男師現況超慘

▲新北市汐止區某短期補習班李師，提供「比賽呼巴掌」選項讓2名學童互摑巴掌釀傷，被依法起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區某短期補習班李姓老師，因班上2名男學童起口角，竟提供「比賽呼巴掌」選項讓學生選擇，在場高中生更當起攝影師，以手機錄下互摑巴掌畫面，李師還喊「有氣勢喔」，事後2名家長怒告，李師被依法起訴。士林地院今（30日）開庭，他無奈說，家長要求的賠償金已超過補習班1年收入，故談判破局，現在也將補習班收掉，請求輕判。

今法院進行審理庭，43歲李師無委任律師替其辯護，他指出，2名學童沒把事情說清楚，當下2名學童起爭執後不願離開教室，因此他提供了很多解決方式如「比腕力」、「大眼瞪小眼」，但2名學童一致都選「呼巴掌」；同時李師也強調，能理解家長看到短短數10秒事發影片會憤怒，但他也很努力跟家長解釋過了。

▲2名學童互搧巴掌。（資料圖／記者張君豪翻攝）

李師也無奈說，補習班今年1月已歇業，同時庭呈「新北市政府受理廢止立案聲請」函文予合議庭；李師說「我有意願和解，但家長覺得補習班很賺，提出的賠償金已超過補習班1年營業額」，他也表示，當時2個小朋友都想進行呼巴掌，但他們卻沒有如實說出來。

審判長詢問黃姓學童家長對於量刑有何意見，家長嘆了一口氣回「依法量刑」；李師則說現在在藥廠工作，月收入約4萬、要扶養小孩，故請求輕判。審判長諭知全案辯論終結，訂5月18日宣判。

庭後，《ETtoday新聞雲》詢問李師家長提出的和解金多高，他淡淡說「1名學童各50萬」，對方家長同時也對拍攝影片的高中生請求賠償，後來則以數萬元達成和解；他最後無奈說，「我很努力想去借錢賠」，但家長不願意以20萬和解，只能等判決了。

去年3月11日晚間，2名小六學童在補習班發生爭執，李師為解決紛爭，提供多種方法讓2人選擇，竟以「呼巴掌」解決糾紛，影片中李師喊「要有氣勢」、「手要小心、不要打到耳朵」、「犯規的話要多打2下」，更面露微笑，被依涉嫌教唆傷害、以強暴犯公然侮辱等罪起訴，檢方也建請法院依《兒童及少年福利與權益法》加重其刑。