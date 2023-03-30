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李彥秀曝鏡頭外的「顏寬恒Style」　喊話：力挺捍衛個人清白

▲▼國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／翻攝自李彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前立委顏寬恒22日才登記2024國民黨立委初選，未料28日卻被台中地檢署搜索，以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳，顏寬恒為捍衛個人清白，一度拒絕交保。對此，國民黨台北市議員李彥秀30日就在臉書發文力挺顏寬恒，指出顏寬恒總是在鏡頭後面，努力捍衛台中的權益，捍衛台灣的正義，「這就是寬恒Style。」

李彥秀表示，過去不論在立法院，她與顏寬恒共同推動「透明新連線」，為藍軍培養年輕從政人才；或是在國民黨中央黨部期間，她與顏寬恒擔任副秘書長，共同為監察院人事酬庸、反萊豬、公投綁大選，在街頭抗爭、宣講、連署，她對顏寬恒都有近距離的觀察與認識。她透露，顏寬恒不是一個在鏡頭前能言善道的民代，更不是擅長激情表演、用煽動性言論帶風向的政治人物，卻總是在鏡頭後面，努力捍衛台中的權益，捍衛台灣的正義。

李彥秀指出，每當酒駕事件發生，政治人物總是競相加碼罰則，搏取新聞版面，但顏寬恒真正落實《道路交通管理處罰條例》修法，提高「不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者」罰則，嚇阻酒駕行為與拒停逃逸，她強調，這都是顏寬恒自己提出的法案，並一一邀請委員連署；她再舉例，自己2018擔任立院黨團書記長，立院討論《空汙法》修法，顏寬恒總是用平實的語調，不帶華麗詞藻的說話方式，娓娓道出台中居民內心最深刻的恐懼與憤怒，令在場所有委員都為之動容，「這就是顏寬恒，這就是『寬恒Style』。」

此外，李彥秀提到，顏寬恒22日才完成國民黨立委初選登記，不到一週，就遭到司法大動作迫害打壓，令我們感到無比的憤怒與不齒，從大法官的提名，到顏寬恒抄家式的搜索，她批評，我們看到為了政權不顧司法威信，為了權力不顧民主法治的執政黨。她強調，為公理、為正義，我們不會害怕，我們不會退縮，「支持寬恒捍衛個人清白，力挺寬恒對抗不公不義！」

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