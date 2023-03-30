馬英九談武漢包機「我政府造成困擾」　陳時中：他自己沒做事心虛

▲前衛福部長陳時中，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

前總統馬英九近日到中國大陸參訪，前往武漢抗疫檔案館參觀，看到當初華航武漢包機的照片時，感嘆的表示，「不好意思，我們政府給你們造成困擾。」他更直言「中國把疫情初步做了好的控制，是對人類的貢獻。」時任防疫指揮官的前衛福部長陳時中今（30）日受訪感到相當不解表示「馬總統自己都沒有做事情，有點心虛，要不然講這些話和事實不相符」。

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▲馬英九在武漢抗疫展「台胞協助抗疫專區」內看到當時華航包機返台的相關存檔。（圖／記者任以芳攝）

前總統馬英九今（30）日前往武漢抗疫檔案館參觀，在看到華航武漢包機照片時，聽完講解人員描述滯留武漢的台灣民眾有家難回，當地台辦、台協積極為台灣民眾發聲，卻遭到民進黨當局阻撓，感嘆的表示，「不好意思，我們政府給你們造成困擾。」

針對困擾一說，陳時中今日受訪表示，「馬總統自己都沒有做事情，有點心虛，要不然講這些話和事實不相符。」陳時中說，武漢包機當時，我們知道有一些短期滯留在中國武漢的民眾，生活上一定非常不方便，當時第一個目標就是希望趕快接回短期滯留民眾。但資訊上相當封鎖，對岸後來送回第一批人有很多不符老幼婦孺等優先對象，需要幫助的人沒辦法第一時間回來，後續積極溝通才有第二批、第三批回來的人。

馬英九也稱讚武漢防疫「這點我們感到非常敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。」陳時中則回應，武漢疫情這東西，事情都還沒有定論，但大部分都指向武漢實驗室引發人類的大疫情開端，事實上中國不願意配合整體調查，還是相對不清楚情形，就這樣說是中國對人類貢獻，有點講反話了。